После отступления Вооруженных сил Украины в Курахове в ДНР остались иностранные наемники. Заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии с позывным Купол сообщил РИА «Новости» о гибели поляков.

Российские военные узнали о присутствии иностранцев благодаря захвату радиостанций. Купол сообщил, что в Курахове находились как европейцы, так и чернокожие наемники.

«Поляки были непосредственно уничтожены нашими ребятами в ходе проведения зачистки», — сказал он.

В декабре российские войска взяли под контроль населенные пункты Трудовое, Старые Терны, Пушкино, Анновка, Веселый Гай, перерезали единственный путь снабжения группировки ВСУ в Курахове и вытеснили ее на окраину города. Из-за тяжелой ситуации большинство переброшенных туда украинских новобранцев дезертировали. Впоследствии командование приказало отступить на юг.