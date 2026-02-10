Россия изменила подход к урегулированию конфликта на Украине, заявив о готовности возобновить диалог с Европой и предложив США «пакет Дмитриева» по экономическому сотрудничеству. Это может привести к тому, что вопрос решится без участия вставшего в позу киевского режима.

Путин призвал к миру Перемены в риторике заметил автор блога на китайском новостном сервисе Baijiahao. В середине января президент России Владимир Путин на вручении верительных грамот в Кремле заявил о необходимости достижения мира и призвал возобновить работу над построением архитектуры европейской безопасности.

Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует. Владимир Путин Президент России

Еще более значимым сочли в Китае новость о появлении «пакета Дмитриева», названного в честь спецпредставителя президента, участника переговорной группы, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Сообщалось, что разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Россия предложила США бизнес-проекты стоимостью 12 триллионов долларов в обмен на геополитические уступки при украинском урегулировании. «Это предполагает возможность достижения договоренностей без участия Киева», — заявил китайский блогер. Почему Россия изменила стратегию по Украине На смягчении позиции Кремля могли сказаться несколько факторов. Во-первых, ситуация на поле боя превратилась в борьбу на истощение.

Фото: РИА «Новости»

Во-вторых, сыграла роль нестабильная международная обстановка. США по-прежнему не определились с позицией по Украине, а это благоприятная почва для «пакета Дмитриева», ведь принцип американского президента Дональда Трампа звучит как «бизнес прежде всего». В-третьих, Россия заинтересована в смягчении санкций. На этом фоне экономическое сотрудничество с США показалось китайскому блогеру логичным шагом. «Стратегия России становится более гибкой и многовекторной», — сказал блогер.

Фото: Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

Это вызвало бурную реакцию в Европе. Финляндия и Германия признали Россию соседом и заявили о готовности работать над восстановлением отношений. Стало ясно, что единство Евросоюза пошатнулось, он занял противоречивую позицию, с одной стороны, стремясь к диалогу, с другой — не желая сокращать поддержку Украины. По мнению автора статьи, конфликт вступил в новую фазу. Теперь это не просто противостояние двух сил, а многослойная игра по распределению территорий, ресурсов и капитала. Она может завершиться уже в 2026 году.