В ходе спецоперации произошел переломный момент. Блэкаут на Украине показал, что обстановка в тылу оказалась важнее боевых успехов, и Россия одержала победу в борьбе на истощение. Крах киевского режима стал лишь вопросом времени.

Кто победит в конфликте на Украине Обстановка на поле боя в зоне СВО начала меняться, заявил колумнист китайского издания Sohu. За последний год площадь, пройденная Вооруженными силами России, уменьшилась, но линии обороны утолщились. Изменилась тактика боевых действий. Теперь вместо крупномасштабных прорывов российская армия занялась артиллерийским подавлением и позиционным наступлением, чтобы постепенно истощить физическую силу, технику и социальную устойчивость противника.

«Все кончено! Россия на пороге победы. <…> Речь идет уже не о том, кто одержит решающую победу, а о том, какая сторона сможет затянуть войну в более выгодное для себя положение. Россия именно это и сделала», — заявил журналист. Бои на истощение: отключение света на Украине Большое влияние оказали российские авиаудары по украинской энергетике. Эти цели, по словам китайского журналиста, легко обнаружить и поразить. Причем ракетам необязательно уничтожать все объекты, достаточно лишь повредить. «Пока скорость восстановления не успевает за темпами разрушений, давление будет постоянно накапливаться. Именно так война на истощение наносит ущерб», — объяснил он.

Многочисленные авиаудары привели к массовым отключениям света и отопления. Военные на передовой более способны выдержать натиск противника, чем украинцы в тылу — пережить холодные зимние ночи. Это привело к социальному хаосу. Фактически конфликт перешел от противостояния армий к давлению на всю страну. Главное преимущество ВПК России Решающим фактором стали логистические возможности, заявил колумнист. Запад рассчитывал, что санкции отрежут Россию от топливных доходов, но произошло обратное благодаря смене каналов экспорта. Сырая нефть потекла через теневой флот вместо традиционных систем судоходства и страхования, деньги от поставок позволили продолжать боевые действия. Ставка России на проверенную временем боевую технику, а не гонку за технологическим превосходством, тоже оправдала себя. В борьбе на истощение старые модели, отработанные процессы и крупномасштабное производство оказались более выгодными, чем западное высокотехнологичное оружие с длительными производственными циклами, высокой стоимостью и скоростью поставок. Это напрямую ослабило систему помощи Украине. «Победа России — это только вопрос времени», — заключил автор статьи.