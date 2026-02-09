Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс по урегулированию на Украине, заявил, что, по данным разведки (чьей — украинской или все же британской?), Россия и США обсуждают будущее взаимодействие в рамках «пакета Кирилла Дмитриева». Сумма бизнес-проектов якобы исчисляется числом с 12 нулями. Конкретно речь идет о 12 триллионах долларов.

«По-видимому, речь идет о пакете экономического сотрудничества между Америкой и Россией. <…> Мы слышим, что могут быть подписаны такие или подобные двусторонние документы между Америкой и Россией», — рассказал Зеленский украинским журналистам.

Еще в ноябре 2025 года американское издание The Wall Street Journal писало, что между представителями крупного американского и российского бизнеса проходили встречи. На них могли обсуждать возможные доли в горнодобывающих и энергетических компаниях. Как отмечали западные журналисты, именно итоги таких консультаций и могли в результате стать основой для 12-триллионного «пакета Дмитриева».

Сумма, без сомнения, достаточно внушительная, чтобы США перестали, наконец, поддерживать киевский режим оружием и техническими средствами и переключились на экономическое сотрудничество с Россией. Более того, при таких раскладах затягивание конфликта явно не в интересах Вашингтона, ибо оно только отдаляет американский бизнес и близкое к Трампу окружение от возможности освоить проекты на сумму, предложенную Москвой.

Видимо, в том числе по этой причине в западных СМИ стали все чаще появляться сообщения о скором заключении мирной сделки. Называют даже конкретные сроки: к началу лета этого года.