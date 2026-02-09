«Пакет Дмитриева». Триллионный бизнес в России или поддержка Зеленского — что выберут США?
Владимир Зеленский, комментируя переговорный процесс по урегулированию на Украине, заявил, что, по данным разведки (чьей — украинской или все же британской?), Россия и США обсуждают будущее взаимодействие в рамках «пакета Кирилла Дмитриева». Сумма бизнес-проектов якобы исчисляется числом с 12 нулями. Конкретно речь идет о 12 триллионах долларов.
«По-видимому, речь идет о пакете экономического сотрудничества между Америкой и Россией. <…> Мы слышим, что могут быть подписаны такие или подобные двусторонние документы между Америкой и Россией», — рассказал Зеленский украинским журналистам.
Еще в ноябре 2025 года американское издание The Wall Street Journal писало, что между представителями крупного американского и российского бизнеса проходили встречи. На них могли обсуждать возможные доли в горнодобывающих и энергетических компаниях. Как отмечали западные журналисты, именно итоги таких консультаций и могли в результате стать основой для 12-триллионного «пакета Дмитриева».
Сумма, без сомнения, достаточно внушительная, чтобы США перестали, наконец, поддерживать киевский режим оружием и техническими средствами и переключились на экономическое сотрудничество с Россией. Более того, при таких раскладах затягивание конфликта явно не в интересах Вашингтона, ибо оно только отдаляет американский бизнес и близкое к Трампу окружение от возможности освоить проекты на сумму, предложенную Москвой.
Видимо, в том числе по этой причине в западных СМИ стали все чаще появляться сообщения о скором заключении мирной сделки. Называют даже конкретные сроки: к началу лета этого года.
Так, по информации телеканала CNN, Трамп поставил ультиматум сторонам конфликта — прекратить его к июню 2026-го. Со ссылкой на заявления все того же Зеленского CNN утверждает, что в Белом доме «намерены сделать все, чтобы закончить это».
«Им нужен четкий график событий. Если россияне действительно готовы завершить войну, крайне важно установить конкретные сроки», — заявил глава киевского режима.
Впрочем, что касается графиков и сроков, то, если верить агентству Reuters, у США как раз больше вопросов к Киеву, а не к Москве. По информации британцев, проект мирного соглашения между Украиной и Россией могут (читай — должны) представить не позднее марта, после чего в мае пройдут референдум по нему и выборы президента и парламента Украины.
Обращу внимание на два важных момента. Во-первых, нигде не сказано, что Москва должна отказаться от своих требований по освобождению всего Донбасса от присутствия там украинских войск. Напротив, утверждается, что Штаты поддерживают это условие. Во-вторых, до недавних пор Зеленский был категорически против того, чтобы выносить на всеукраинский референдум готовое решение, желая так снять с себя всякую ответственность. Удастся ему пропетлять на этот раз?
Что касается интересов России, то 12 триллионов, которые, на первый взгляд, выглядят как отступные, пугают лишь неизвестностью того, за что именно их предлагается заплатить.
На самом деле столь внушительная сумма американских бизнес-интересов в России может в итоге стать гораздо более значимым и эффективным предохранителем от будущих кризисов и мировых войн, чем кипа договоров и соглашений, разрываемых одним лишь волюнтаристским решением очередного западного гегемона.
А стоят ли долгосрочные гарантии безопасности для России означенной суммы — вопрос, полагаю, риторический.