Сегодня 14:24 Киев поставил новые условия в Абу-Даби: Россия не должна идти на Одессу. Ответ за Москвой Политолог Фельдман объяснил, зачем Украина выбивает особые гарантии для Одессы 0 0 0 Фото: Server Amzayev/Russian Look / www.globallookpress.com Спецоперация

США

Одесса

Военные

Россия

Украина

Харьков

Переговоры России и Украины

Украина выдвинула новое, «критически важное» условие на переговорах в Абу-Даби. Речь идет об Одессе. Какие гарантии Киев хочет получить от Москвы по этому городу и, главное, согласится ли на это Россия — разбирался 360.ru.

Какие гарантии хочет Украина Детали второго раунда переговорного процесса в Абу-Даби раскрыл источник ТАСС. По его данным, Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы. «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — сказал собеседник агентства.

Интересно В США на фоне переговоров в Абу-Даби предрекали, что Украина рискует потерять не только Одессу, если не пойдет на сделку с Россией. Такой прогноз озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев», — предупредил эксперт. И никакая западная поддержка Украину от этого не убережет.

Тот факт, что вопрос Одессы обсуждали за столом переговоров отдельно, неудивителен, отметил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Все дело в том, что это черноморское побережье Одесской области с ее портовой инфраструктурой — последний по-настоящему ценный актив, который остался у Украины.

Без выхода к морю она перестает быть интересной западным покровителям, подчеркнул специалист. Кроме того, Одесская область граничит с Приднестровьем, куда постоянно грозят вторгнуться украинские или молдавские военные.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Кроме того, для киевского националистического режима, выстроенного на мифах „единой украинской нации“, потенциальная потеря Одессы — это катастрофа идеологического масштаба. Это бы означало, что историческая Новороссия, которую они так яростно пытались „украинизировать“, возвращается на свою естественную культурно-историческую орбиту», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фельдман не исключил, что предложение Украины о специальных гарантиях безопасности для Одессы предполагает не только публичный отказ России от претензий на нее, но и размещение там британско-французских военных. И это неприемлемо для Москвы.

Безопасность Одессы и всего Черноморского региона может быть гарантирована только при полном устранении угрозы со стороны Украины, что подразумевает ее нейтральный статус и отказ от враждебной политики. Павел Фельдман

«России нужны не города, а гарантии, что с Украины никогда снова не будет исходить угроза для людей Донбасса и безопасности Российской Федерации. Когда эти гарантии будут даны и закреплены юридически, вопросы о военных действиях отпадут сами собой», — подчеркнул собеседник 360.ru. В случае, если киевский режим сохранит свою антироссийскую направленность, решение о дальнейших наступательных действиях армии России в направлении Одессы будет зависеть исключительно от военно-оперативной необходимости. И уж точно не от того, чего требует украинская делегация. «В этом случае для полной и окончательной демилитаризации Украины республику придется лишить доступа к морю и портовой инфраструктуре, которую она использует для теневой торговли и получения вооружений от Запада», — добавил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ежов обращает внимание, что Одесса сейчас имеет стратегическое значение не только и не столько для Украины, сколько является главной целью борьбы против России для НАТО. «Объясняется это тем, что именно из Одессы ведутся разведка и атаки морских беспилотников. Россия же исходит из своих интересов и руководствуется обеспечением безопасности в Черноморском регионе», — отметил Ежов.

При этом, продолжил он, Киев уже неоднократно пытался и продолжает попытки получить гарантии безопасности. И новые требования по Одессе вписываются в их общий контекст, обретая некоторую конкретизацию. Однако несмотря на это, подчеркнул политолог, желания Киева не перестают оставаться эфемерными и не учитывают реалий на земле.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

«Плюс ко всему, учитывая перманентное затягивание Украиной переговорного процесса не без воздействия кураторов и смену приоритетов, нельзя исключать, что шаги, направленные на освобождение Одессы, будут сделаны раньше финального согласования деталей мирного соглашения», — указал собеседник 360.ru.

Несмотря на то, что при актуальной конфигурации фронта шансов вернуть Одессу в оперативной перспективе немного, этот вопрос остается одним из ключевых для России. Дмитрий Ежов

Когда Россия освободит Одессу? Российские войска могут взять Одессу под контроль, если украинские силы не смогут удержать линию фронта, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Такое заявление эксперт сделал ранее в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, Россия намерена сохранить контроль над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями. Ключевым остается вопрос возможного расширения зоны контроля. Миршаймер предположил, что в случае дальнейшего развития событий Россия может занять дополнительные территории, в том числе Одессу и Харьков.

Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий. Джон Миршаймер

По мнению аналитика, Киев уже потерпел военное поражение и удерживает позиции только благодаря внешней поддержке. Он предположил, что если украинская армия распадется в ближайшее время, Россия сможет продвинуться дальше и освободить новые регионы. Переговоры по Украине в Абу-Даби, продолжил эксперт, свидетельствуют о том, что России, скорее всего, придется завершить конфликт на поле боя, полностью разгромив Киев.

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Карты Генштаба намекали на судьбу Одессы Осенью прошлого года широкий резонанс вызвали кадры с брифинга начальника Генштаба России Валерия Герасимова, тогда на видео заметили карты Украины, но с исключенными из ее состава Одесской и Николаевской областью. Был ли этот кадр показан случайно, остается загадкой, но на Банковой он тоже вызвал сильный переполох. Российские военные аналитики тогда предполагали, что для освобождения Одессы России потребуется масштабная сухопутная операция. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснял, что решение о такой операции не могут принять в одночасье, так как у ВС России есть много других задач.

Пока мы не решим вопрос с освобождением Запорожской и Херсонской областей, не освободим Донбасс, то задачи, связанные с Одессой, вряд ли будут поставлены. Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

В будущем подспорьем России в вопросе Одессы могут оказаться еще два фактора. Первый — внутренние разногласия в НАТО из-за статуса Гренландии и действий американской администрации.

Это отвлечет Евросоюз от поддержки Украины. Второй — развитие отечественных беспилотных систем.

Фото: РИА «Новости»

Если российская армия изолирует Одесскую область, перерезав пути к морю и границам, например, с помощью дронов и безэкипажных катеров, вопрос с Одессой решится быстро. При таком раскладе, предположил Дандыкин, даже упорных боев за укрепрайоны не будет. Сейчас главная задача для бойцов на передовой — уничтожать технику и личный состав противника всеми доступными средствами. Это поможет облегчить будущие наступательные операции, добавил эксперт.