«Мир не наступает сам»: главное из речи Путина на вручении верительных грамот в Кремле
Президент Владимир Путин 15 января принял верительные грамоты у 32-х иностранных послов, в том числе из европейских государств. Мероприятие традиционно прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Ключевые заявления российского лидера — в материале 360.ru.
Об Украине
Путин указал на необходимость исходить из того, что безопасность должна быть всеобъемлющей, равной и неделимой. Ее нельзя обеспечить для одних за счет безопасности других.
«Этот принцип зафиксирован в основополагающих международно-правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет», — подчеркнул президент.
Он добавил, что это наглядно показал украинский кризис, ставший прямым следствием длительного игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз безопасности и продвижение блока НАТО к границам страны.
Глава государства также напомнил, что Россия открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений. Он призвал к скорейшему достижению мира на Украине.
Напомню, что Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться, чтобы закрепить те условия, на которых может быть достигнуто — и чем скорее, тем лучше — мирное урегулирование конфликта на Украине.
По словам Путина, Украина и ее союзники к такому не готовы, но Россия надеется на осознание этой необходимости.
«Пока же этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей», — предупредил президент.
О международном сотрудничестве
Путин отметил, что церемония вручения верительных грамот прошла в начале года, когда все строят планы на будущее и надеются на преодоление трудностей, невзгод и конфликтов. Одним из ключевых факторов устойчивого развития и процветания президент назвал международное сотрудничество.
«В современном, многообразном и взаимосвязанном мире именно от способности государств к созидательному взаимодействию напрямую зависят всеобщая стабильность и безопасность. Открытые, честные партнерства предоставляют возможность для решения общих, даже самых непростых проблем», — добавил глава государства.
О ситуации на международной арене
Мир требует усилий, осознанного выбора и ответственности, сказал президент.
Актуальность этого очевидна, особенно когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует. Мне кажется, с этим никто не будет спорить.
Застарелые конфликты обостряются, возникают новые очаги напряженности. Дипломатия и поиск компромиссов все чаще подменяются односторонними и опасными действиями.
«Вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы», — отметил Путин.
По его словам, десятки стран страдают от неуважения их суверенитета, хаоса и беззакония. Он назвал разумным выходом из ситуации требование соблюдать международное право.
А также оказывать реальное содействие пробивающему себе дорогу новому, более справедливому миропорядку — миропорядку, в котором все государства имели бы право на собственную модель роста, на то, чтобы самостоятельно, без влияния извне, определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции.
О международных отношениях
Путин подчеркнул, что у России давно сложились тесные и конструктивные отношения со многими странами Латинской Америки.
«Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран — Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров», — отметил российский лидер.
Он указал на дружественные и прочные отношения с Кубой.
Всегда оказывали и оказываем помощь в содействии кубинским друзьям, солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость.
Россия настроена укреплять взаимодействие со странами Ближнего Востока и Северной Африке в духе взаимного доверия. Российско-афганское сотрудничество приобрело заметную динамику, чему поспособствовало признание новых властей в Кабуле.
«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика», — сказал президент.
Он подчеркнул, что работа России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ способствует стабилизации нефтяного рынка.
Двустороннее партнерство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка.
Владимир Путин
Также Россия тесно сотрудничает с Пакистаном и надеется на восстановление отношений с Южной Кореей.
«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — сказал Путин.
Он обратил внимание на старт проработки третьего саммита Россия — Африка в 2026 году, указал на сотрудничество России и Бразилии.
Уверен, посол Бразилии согласится, что наши два государства, стоящие у истоков создания БРИКС, являются последовательными единомышленниками в том, что касается формирования действительно справедливого многополярного мироустройства.
Также глава государства напомнил, что формирование мира происходит на ежедневной основе усилиями людей.
«Недаром говорят: мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна», — заявил Путин.
Кто участвовал в церемонии вручения верительных грамот
На церемонии в Кремле 15 января присутствовали представители из Франции, Португалии, Чехии, Бангладеш, Бразилии, Египта, Норвегии и Ганы.
Участником мероприятия стал посол Афганистана Хассан Гулл Хассан. Он стал первым дипломатом в России после прихода талибов к власти в 2021 году. Летом 2025-го Россия оказалась первой страной в мире, которая официально признала Исламский Эмират Афганистан.
Присутствие южнокорейского посла Ли Сок Пэ говорит о том, что он способен решить сложную ситуацию, сложившуюся после ухудшения отношений двух стран из-за украинского кризиса и сближения России с КНДР.
Италия направила на церемонию Стефано Бельтраме — он представляет партию, нацеленную на диалог с Россией.
Интересно
Этой грамотой глава страны-отправителя просит лидера государства-получателя доверять словам дипломата и рассматривать их как официальную позицию. Акт вручения документа — ключевой момент, после которого посол считается аккредитованным и может приступить к выполнению своих обязанностей.