Трамп предложил включить Украину в ЕС в 2027 году

В план американского президента Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине включили пункт о том, что республика может вступить в Европейский Союз в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

«План Трампа не исключает возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году», — отметил он.

Делегации России и Украины сегодня проводят закрытые от прессы переговоры в ОАЭ. Главной темой встречи стало обсуждение мирного урегулирования украинского конфликта. Второй раунд переговоров планировали провести 1 февраля, но мероприятие перенесли з-за необходимости синхронизировать графики делегаций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не считать переговоры в Абу-Даби продолжением стамбульских. По его словам, встречи дипломатов носят совершенно другой характер.

Первый раунд переговоров состоялся в ОАЭ 23–24 января, в них участвовали представители из Соединенных Штатов.