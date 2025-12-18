США начали снимать санкции с России

Семь юридических и двух физических лиц освободили из-под действия антироссийских санкций. Об этом сообщили на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В перечне исключений говорится, что ограничения сняли с Дмитрия Бугаенко, который на момент их введения в 2023 году был соучредителем инвестиционной компании «Велес Капитал». Также из санкционного списка исключили Veles International Limited и Hadlerco Limited, связанные с Бугаенко, предприятие 365 days freight services FZCO.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о подготовке США нового санкционного пакета против российской нефти. Под прицелом окажутся перевозящие российскую танкеры нефть и трейдеры, которые помогают обходить ценовые потолки. Причем новые санкции могут ввести в случае отказа президента России Владимира Путина от мирного плана по Украине.