Киев лишился заводов, Одесса — портов, ВСУ — «крыльев». Главные итоги сокрушительной недели в зоне СВО

Промышленные предприятия ВПК и морские порты Украины попали под удар российских войск на этой неделе. ВС РФ уделили особое внимание Киеву и Одессе. Также хорошо поработали «Герани» — лишили ВСУ «крыльев», трех локомотивов и нескольких подстанций. Что происходило в зоне СВО на неделе — в материале 360.ru.

Удар по Киеву: Украина лишилась более десятка предприятий ВПК В ночь на 6 июня российские войска нанесли сокрушительный удар по промышленным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по заводам, работающих на обеспечение украинской армии. Атаковали высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Ночные атаки по промышленным предприятиям Украины продолжались всю неделю.

Фото: РИА «Новости»

В Киеве и Киевской области под удар попали: промышленное предприятие Киев-71 — одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных БПЛА большой и средней дальности типа, FPV-дронов, а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования;

государственное предприятие «Киевский завод „Буревестник“» — предприятие, осуществляющее производство БПЛА большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ;

промышленное предприятие Киев-79 — один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей для ракет различного типа и БПЛА;

судостроительный завод Киев — крупнейшее предприятие машиностроения, осуществляющее производство артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», а также выпуск и ремонт безэкипажных катеров ударного типа;

приборостроительный завод «Квант» — ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины;

ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны «Визар» — госпредприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА самолетного типа большой дальности;

склад ГСМ Вишневое — ключевая опытно-производственная и инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС

промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго»;

цех по сборке БПЛА большой и средней дальности;

– специализируется на промышленное предприятие «Аэродрон»– специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности;

предприятие ЧАО «Фанплит» — осуществляет сборку и хранение БПЛА с дальностью полета до 200 километров, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей. Российские ВСУ авиабомбами ФАБ-500 пункт управления беспилотниками в районе населенного пункта Золотой Колодезь и пункта временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Захаровка в Харьковской области.

Удары по украинским портам: ВС РФ атаковали морскую инфраструктуру противника В течение недели российские войска не единожды атаковали морские предприятия Украины, работающие на благо ВСУ. ВС РФ били высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Морской порт «Одесса» Государственное предприятие «Одесский морской торговый порт» лишилось объектов инфраструктуры, которые украинское командование использует для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также под удар попал логистический центр транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения. Порт «Черноморск» Государственное предприятие «Морской торговый порт Черноморск» является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ, также морская гавань обеспечивала 90% аграрного экспорта Украины. Российские войска поразили резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Под удар попали два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.

Фото: Juliane Sonntag/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com

Российские «Герани» поразили: ▪️ сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров,

▪️ патрульный катер,

▪️ паром,

▪️ сухогруз. Порт «Южный» Государственное предприятие «порт Южный» обеспечивало экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, оно является логистическим узлом для ВСУ. В ходе удара поражены объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ. Порт «Изамил» Государственное предприятие «Измаильский морской торговый порт» является важнейшим альтернативным логистическим узлом для ВСУ на реке Дунай. Российские войска поразили склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.

Фото: Одесский морской порт / РИА «Новости»

Два населенных пункта перешли под контроль России В начале недели подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Ближе к концу недели северяне освободили населенный пункт Бачевск в Сумской области.

Российские «Герани» лишили противника «крыльев» и подстанций На прошедшей неделе расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» в Днепропетровской области на автодороге Р-73 Днепр-Никополь ударили по автостоянке с тремя фурами и двумя тягачами, перевозившими беспилотники ВСУ. Расчеты БПЛА «Герань» нанесли удары по подстанциям 110 киловольт в городе Шостка Сумской области и в городе Мена Черниговской области Украины. Обе подстанции использовались в интересах ВСУ. В Краматорске «Герань» ударила по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ.

Фото: РИА «Новости»

Российские дроноводы за неделю нанесли удары по железнодорожным локомотивам в районе населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области, а также в городе Сновск Черниговской области. В населенном пункте Кучиновка Сновского района Черниговской области российские войска уничтожили склад вооружения, где ВСУ хранили беспилотники и комплектующие к ним. Ярославские и ивановские десантники уничтожили две роботизированные платформы ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Разведчики обнаружили два наземных робототехнических комплекса с пулеметами, которые двигались вдоль лесопосадок в сторону российских позиций. Координаты передали операторам ударных беспилотников, цели были уничтожены.

«Только этим и жили»: жители Константиновки ждали российских солдат Российские войска 3 июля полностью взяли под контроль Константиновку в ДНР. Однако в городе остается около тысячи мирных жителей. На прошедшей неделе российские бойцы вывезли из населенного пункта 10-летнюю Софию. Девочку обнаружили в подвале одного из домов, когда за город еще шли бои. София осталась одна: мамы не стало, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли, когда в их дом прилетел дрон.

Видео: 360.ru

Бойцы 77-го мотострелкового полка подкармливали девочку около месяца и охраняли дом, где она пряталась. При первой же возможности ребенка эвакуировали из зоны боевых действий на мотоцикле, а потом вывезли в безопасное место на машине. Украинские власти бросили мирное население Константиновки на произвол судьбы. После освобождения города российские войска начали по рации передавать сообщение для мирных жителей: «Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации».

Фото: Пресс-служба Минобороны

Беспилотники во время мониторинга кварталов и улиц заметили в полуразрушенном здании надпись на куске автомобильного тента и картона: «Семья с ребенком». Бойцы Южной группировки войск развернули спасательную операцию. «С беспилотника семье сбросили рацию и записку с подробным безопасным маршрутом. В сумерках операторы БПЛА в буквальном смысле вели семью за руку через объектив камеры, корректируя каждый шаг, каждое укрытие, каждую паузу. Они вывели мирных жителей к точке эвакуации, действуя с ювелирной точностью», — сообщили в Минобороны. Спасенная девушка рассказала, что «это было эпично». «Я беру этот плакат, показываю, а дрон летит», — рассказала Юлия. На выходе у точки сбора семью уже встречали бойцы. Сейчас семья в полной безопасности.

Фото: Константиновка/Скриншот видео / РИА «Новости»