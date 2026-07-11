ВС России ударили по собиравшему БПЛА под прикрытием мебельного цеха предприятию

Российские военные поразили в Киеве предприятие «Фанплит», которое занималось сборкой беспилотников «Файер Пойнт — 2». Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, завод собирал и хранил БПЛА с дальностью полета до 200 километров, а также комплектующие для оснащения их боевых частей.

«Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы», — отметили в Минобороны.

Также российские вооруженные силы поразили в Киеве заводы «Аэродрон» и «Фанплит», выпускающие беспилотники для ВСУ.

Ранее бойцы ВС России нанесли ночной удар по портам «Черноморск», «Южный» и «Измаил» в Одесской области. Все три порта, по данным ведомства, используются ВСУ как логистические узлы для поставок военных грузов и горюче-смазочных материалов.