ВС России атаковали порт «Черноморск» в Одесской области

Российская армия ударила по порту «Черноморск» под Одессой. Это ключевой узел поставки грузов ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и беспилотников нанесли ночью удары по трем портам: «Южному», «Черноморск» и «Измаилу». Они были важными логистическими узлами для ВСУ.

На территории порта «Черноморск» поразили резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и инфраструктуру, используемую для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Также под удар попали объекты в Киеве — предприятия «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», которые занимались выпуском беспилотников.

Первое специализировалось на производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери». Второй завод выпускал беспилотники «Файер Пойнт — 2».