Российская армия ударила по предприятию «Аэродрон» в Киеве

ВС России ночью атаковали с помощью оружия большой дальности наземного базирования предприятия украинской военной промышленности в Киеве, в том числе завод «Аэродрон», выпускающий беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные поразили в Киеве предприятия «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит». Первое занималось разработкой и производством тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери», а второе собирало БПЛА «Файер Пойнт — 2» с дальностью полета до 200 километров.

ЧАО «Фанплит» маскировалось под гражданское производство фанеры и мебели, чтобы скрывать назначение объекта от разведки и легально транспортировать грузы.

Российская армия также поразила ночью порты «Южный», «Черноморск» и «Измаил» — важные логистические узлы для ВСУ.