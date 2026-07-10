Ивановские и ярославские десантники уничтожили двух роботов-пулеметчиков ВСУ

Минобороны: десантники уничтожили двух роботов-пулеметчиков ВСУ под Запорожьем

Ярославские и ивановские десантники уничтожили две роботизированные платформы ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны .

Воздушная разведка Ярославского гвардейского парашютно-десантного полка обнаружила два наземных робототехнических комплекса с пулеметами, которые двигались вдоль лесопосадок в сторону российских позиций.

Координаты передали операторам ударных беспилотников Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

«Российские ударные БПЛА под управлением опытных операторов молниеносно нашли цель и точными попаданиями уничтожили вражеские НРТК, не позволив им приблизиться к нашим позициям. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей», — сообщили в Минобороны.

Ранее российская армия с помощью «Герберы сикер» поразила пункт временной дислокации ВСУ и точку запуска БПЛА у Доброполья. В сети показали кадры боевой работы.