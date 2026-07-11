Российские военные заняли Бачевск в Сумской области

Вооруженные силы России установили контроль над Бачевском в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, использовали Вооруженные силы Украины.

Также за отчетный период времени ВС России поразили места хранения дальнобойных беспилотников, склады боеприпасов и пункты размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что российская армия ударила по порту «Черноморск» под Одессой. Это ключевой узел поставки грузов ВСУ.