Российские военные уничтожили газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске
Российские военные поразили газораспределительную станцию, используемую в интересах ВСУ, в Краматорске в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видео удара. На кадрах видно, что после атаки разгорелся пожар.
Удар по объекту нанес российский расчет БПЛА «Герань». Войска продолжают бить по инфраструктуре, которая обеспечивает энергией предприятия, обслуживающие украинский ВПК.
Ранее ВС России поразили порты в Одессе и Черноморске. Они ударили по объектам инфраструктуры, морским судам и парому, которые перевозили оружие и другие грузы для ВСУ.
Также российские военные уничтожили скопление украинской военной техники, приготовленной для наступления.