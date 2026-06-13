Сегодня 02:35 Стальная хватка «Зубра». Россия вывела в поле уникальное оружие: что известно о нем Аналитик Кнутов: «Зубр» может последовательно вывести из строя рой дронов 0 0 0 Фото: Airman 1st Class Olga Houtsma/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Отечественные оружейники передали войскам «Зубра». Электронные глаза комплекса видят цель на расстоянии в километр, его стальная хватка не дает и шанса тактике ВСУ. Как устроена уникальная российская разработка и почему «Зубр» уже сейчас заставил нервничать операторов украинских дронов?

Что такое комплекс «Зубр» Роботизированный комплекс представляет собой компактную двухосную оружейную платформу, которую можно легко перевозить прицепом. Мобильность позволяет оперативно перебрасывать установку на любой участок. Дальнобойность системы впечатляет. Механический страж способен уверенно уничтожать воздушные цели на дистанции до 2500 метров и на высотах до 1500 метров. Скоростной предел для перехватываемого объекта составляет 450 метров в секунду. Важнейшей характеристикой является сумасшедшая плотность огня. Для гарантированного уничтожения маневрирующего малого беспилотника требуется большой объем свинца.

Фото: пресс-служба госкорпорации Ростех, официальный сайт

Из чего состоит комплекс «Зубр» Система «Зубр» состоит из четырех буксируемых огневых установок, централизованного центра управления и собственной радиолокационной станции. Каждая огневая установка оснащена собственной электрооптической системой наведения и четырьмя 7,62-миллиметровыми пулеметами ПКТ или ПКТМ — того же калибра, который используется в танковом вооружении. Разбивка по четыре ствола на модуль в системе обеспечивает достаточное огневое воздействие на воздушное пространство вокруг приближающегося беспилотника, гарантируя его уничтожение. Благодаря четырем модулям в системе и четырем пулеметам на модуль, один комплекс «Зубр» одновременно обстреливает 16-ю пулеметными стволами любую воздушную угрозу, входящую в зону поражения. Радиолокационная станция может обнаруживать как крупные, так и мелкие воздушные цели на дальности до 1,5 километра. Она позволяет автоматике спокойно взять объект в прицел, оператору остается только дать разрешение на стрельбу — задолго до того, как беспилотник окажется способен нанести какой-либо ущерб.

Фото: кадр из видео НПО «Высокоточные комплексы»

Расположение радара отдельно от боевых турелей решает важную тактическую задачу. У локатора нет никаких физических препятствий для обзора, он непрерывно сканирует мир на все 360 градусов. Самонаводящиеся пулеметные установки обеспечивают сектор обстрела примерно в 270 градусов. Огромную роль играет электронный мозг системы. Турели оснащены передовым биспектральным оптико-электронным прицельным оборудованием, которое позволяет «Зубру» видеть мир в двух диапазонах: телевизионном для светлого времени суток и тепловизионном для ночной охоты. Управляет этим процессом мощный баллистический вычислитель, работающий в связке с алгоритмами искусственного интеллекта. Он мгновенно рассчитывает сложнейшие упреждения и направляет смертоносный поток металла точно в цель. С какими беспилотниками способен справиться «Зубр» Алгоритм работы комплекса напоминает поведение сторожевого пса с электронными мозгами. Интегрированная система мониторинга функционирует круглосуточно. Как только в радиусе до полутора километров появляется неопознанный летающий объект, собственная радиолокационная станция мгновенно фиксирует цель. Радары одинаково хорошо замечают как крылатые ракеты, так и крошечные беспилотники. Умеет «Зубр» уверенно перехватывать и высокоскоростные барражирующие боеприпасы.

Фото: кадр из видео НПО «Высокоточные комплексы»

Как только контакт установлен, в дело вступает автоматика. Система самостоятельно классифицирует объект и передает координаты на боевой модуль. Оператору, который находится в абсолютной безопасности за экраном монитора, остается лишь выполнить финальный аккорд — визуально оценить обстановку, принять окончательное решение и дать команду на поражение. Стена огня против роя Похожие средства поражения разрабатывают и западные страны, рассказал 360.ru историк войск ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов. Но у «Зубра» есть уникальные особенности. «Это именно комплекс, не одиночная установка, а радиолокационная станция, пункт управления и четыре огневые установки. Каждая установка имеет четыре пулемета и электронную станцию для наведения на цель. „Зубр“ можно завязать на единую систему оповещения высокой противовоздушной обороны, либо автоматизированную систему управления. Сделать ее элементом общей цепи. Важнее всего то, что помимо радиолокационной станции здесь есть и оптико-электронная», — объяснил Кнутов.

Фото: кадр из видео НПО «Высокоточные комплексы»

Электронная станция в автоматическом режиме наводит на цель все четыре зенитных пулемета одной установки. За счет этого достигается высокая плотность огня. По мнению Юрия Кнутова, наиболее эффективно «Зубр» будет работать по низколетящим целям. На расстоянии до полукилометра его урона хватит, чтобы надежно прикрыть важный объект. «Здесь должна работать не одна установка, а вся система. РЛС, четыре установки и пункт управления. Калибр, на мой взгляд, предназначен для уничтожения небольших дронов. Для БПЛА самолетного типа нужен более крупный калибр. Но если мы обеспечим соответствующую плотность огня, то вероятность поражения дронов в автоматическом режиме достаточно высока. „Зубр“ поражает один дрон, затем машинное зрение переводится на другой, третий. Таким образом мы можем вывести из строя рой дронов», — предположил военный аналитик. Юрий Кнутов считает, что против беспилотников самолетного типа «Зубр» эффективнее всего применять на отдалении от линии соприкосновения. Комплекс, по его мнению, сможет справиться и с крупными объектами, такими как украинский аппарат «Лютый». «Это позволит сократить расход ракет и при этом прикрыть объекты топливно-энергетического комплекса, другие важные точки», — дополнил Кнутов.

Фото: кадр из видео НПО «Высокоточные комплексы»

Как «Зубр» вычисляет невидимые дроны Если «Зубр» приняли на вооружение, значит, он уже показал себя хорошо, объяснил Кнутов. Важным моментом работы комплекса аналитик назвал наличие у системы двух станций, РЛС и оптико-электронной. Первая не всегда может заметить объект на малых высотах. Вторая же обнаруживает световую и тепловую сигнатуры дрона автоматически, так же проходит наведение. Решение начать стрельбу принимает оператор, этот момент важен. Человек не допустит дружественного огня, он также сможет визуально взять цели на двойной контроль. По мнению эксперта, «Зубр» сможет справляться даже с копеечными FPV-дронами из пластика и карбона. «Даже если РЛС их не заметит, дрон можно увидеть просто в телекамеру. Она способна разглядеть птицу на расстоянии в 10 километров. Заметить БПЛА будет совсем несложно. Применение „Зубра“ целесообразно в ближней зоне, чтобы комплекс оставался защищенным и мог поражать практически все беспилотники, которые окажутся в его радиусе поражения», — рассказал Юрий Кнутов. Разработка подобных комплексов стала тенденцией для российского военно-промышленного комплекса. Практически все основные узлы, агрегаты и другие ключевые элементы изготавливаются в России. Промышленная база позволяет изготавливать столь сложное вооружение на должном уровне. «Появление таких систем, построенных на отечественной элементной базе, будет способствовать их широкому распространению. Это упростит борьбу с дронами», — заметил Кнутов.

Фото: кадр из видео НПО «Высокоточные комплексы»

Ростех заявил скорость перехвата летящих целей на уровне в 450 метров в секунду. Это означает, что теоретически «Зубр» рассчитан на перехват не только квадрокоптеров, но и скоростных реактивных беспилотников самолетного типа. Шквал огня на колесах «Зубр» делали для защиты важных объектов. Но, как пояснил аналитик Кнутов, подобные комплексы можно устанавливать и на грузовик, и на крышу здания, и на железнодорожную платформу. Поставить «Зубра» возможно даже на корабль. «Одна зенитная установка не может стрелять на 360 градусов из-за конструктивных особенностей. Применение комплекса максимально эффективно только при наличии четырех установок, которые развернуты по сторонам света. В этом случае поражение дронов будет гарантировано», — рассказал специалист. В войсках ПВО, дополнил аналитик, существует практика распределения целей. «Панцирь» и «Тор» работают, как правило, по более мощным беспилотникам дальнего действия. «Зубр» тоже способен сбивать такие аппараты.

Если идет атака на объект, который прикрыт всей системой «Зубра», четырех огневых установок, РЛС, оптико-электронной станции, то вероятность поражения беспилотных летательных аппаратов, рассчитанных на большую дальность, под 100 килограммов взрывчатки, очень велика. Юрий Кнутов

Аналитик счел целесообразным применение подобных установок для защиты практически любых важных объектов. Появление этих высокотехнологичных установок в зоне проведения специальной военной операции стало неприятным сюрпризом для ВСУ, которые в последнее время пытаются использовать тактику роя беспилотников.