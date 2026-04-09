«Калашников» успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками

«Калашников» провел успешные испытания многопульных патронов калибра 5,45 миллиметра, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Испытатели стреляли из АК-12 как по висящему в воздухе, так и по движущемуся дрону — и одиночными выстрелами, и очередями. Им удалось вывести из строя двигатели и аккумуляторы беспилотников и заставить их приземлиться.

При этом такие патроны идентичны обычным 5,45-миллиметровым, и ими можно заряжать штатные магазины. Заказчик высоко оценил точность и кучность стрельбы, поэтому концерн начнет налаживать серийное производство.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что соотношение цены и качества всегда было большим конкурентным преимуществом отечественной продукции в сфере ОПК.