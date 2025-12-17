В Национальном центре управления обороной прошло расширенное заседание коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина. На фоне продолжающейся СВО и нарастающей геополитической напряженности мероприятие стало площадкой для подведения итогов и определения вектора на годы вперед. О том, как трансформировалась российская армия и чем страна готова ответить на любые вызовы, — в материале 360.ru.

Итоги года Открывая заседание, Путин выделил главное достижение ВС России за прошедший период — российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Это заявление глава государства подкрепил впечатляющими цифрами.

В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы.

Успех создал основу для будущих действий. Занятые позиции и полученный тактический и оперативный опыт позволят нарастить темпы наступления. Отдельное внимание президент уделил союзникам, поблагодарив северокорейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области. Министр обороны Андрей Белоусов добавил конкретики в сводку. Он заявил, что силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих, а ее экономика и ВПК работают менее чем на половину от уровня до начала СВО.

Фото: РИА «Новости»

Трансформация под огнем Помимо успехов непосредственно на фронте, Путин отметил глубинные изменения в российских вооруженных силах. Трансформация за время проведения спецоперации очевидна.

Наша армия стала совершенно другой. И это касается управления войсками, тактики, стратегии. Это касается оснащения, деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса, стратегической составляющей.

Мощный ОПК. Оборонная промышленность быстро перестроила многие производственные и технологические процессы, выпускает востребованную продукцию во все возрастающих объемах. Благодаря этому войска получают современное оружие — от дронов до робототехники. Прорывное оружие. В уходящем году в военной сфере России произошли знаковые события. В состав ВМФ вошел стратегический ракетоносец «Князь Пожарский», состоялись успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона».

За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед.

До конца года на дежурство встанет гиперзвуковой комплекс «Орешник». Белоусов также сообщил, что первый полк с новейшими С-500, способными бить цели в ближнем космосе, уже заступил на боевое дежурство. Цифровизация и забота о людях. Начали действовать практические улучшения для военнослужащих. Так, срок выплаты вознаграждения за боевые действия сократили с трех месяцев до трех дней, а в 2026-м для расширения возможностей по поиску пропавших бойцов начнут применять электронные жетоны.

Фото: РИА «Новости»

Ответ Западу и готовность к диалогу Значительную часть выступления Путин отвел резкой критике западной риторики. Он назвал откровенным бредом утверждения о возможном нападении России на Европу.

Это ложь, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно.

Глава государства напомнил, что Россия всегда стремилась к дипломатическим решениям, а ответственность за эскалацию лежит на тех, кто подумал, будто со страной можно говорить языком силы. Президент поприветствовал прогресс, который наметился в диалоге с администрацией главы США Дональда Трампа, однако сделал важную оговорку, отметив, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета остаются вооруженные силы. Белоусов добавил, что НАТО вовсю готовится к военному столкновению с Россией. По оценке министра, полностью он аккумулирует силы через пять лет. В подтверждение он привел факты о подготовке к развертыванию ракет средней дальности и планах по введению военного шенгена для быстрой переброски войск.

Фото: РИА «Новости»

Взгляд в будущее Путин четко обозначил приоритеты на ближайшую перспективу. Одним из главных стало достижение целей СВО.

Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем.

Вторым направлением останется работа по модернизации ВС России, в первую очередь в рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы. В фокусе — ПВО/ПРО, радиоэлектронная борьба, беспилотники и совершенствование стратегических ядерных сил. Не менее важным будет и технологический прогресс: армия должна и дальше внедрять робототехнику, возможности ИИ и новые материалы. Также необходимо развивать орбитальную группировку для защищенной связи и точной навигации. Отдельным блоком Путин отметил тему социальной поддержки. Президент потребовал от Минобороны усилить работу по медицинской помощи, реабилитации, жилью для семей бойцов. «Каждый защитник Родины должен твердо знать, что государство предоставит ему и его близким всю необходимую социальную поддержку», — заключил глава государства.