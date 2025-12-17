Российские военные с начала года освободили более 300 населенных пунктов в зоне специальной военной операции и удерживают стратегическую инициативу на всей линии соприкосновения. Об этом заявил президент Владимир Путин , выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Наши войска перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что украинские долговременные укрепления пали перед мужеством и воинским искусством российских бойцов. При этом созданное положение на фронте позволяет нарастить темпы наступления.

Кроме того, Путин поблагодарил северокорейскую армию и лидера страны Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области.

В прошлый четверг начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Северска в ДНР. Среди других городов республики, перешедших под контроль России с начала года, — Курахово, Селидово, Дзержинск, Красноармейск и Часов Яр.