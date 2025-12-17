Белоусов рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией через пять лет

Страны НАТО приступили к подготовке к военному столкновению с Россией на рубеже 2030-х годов. С таким заявлением выступил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствует политика Североатлантического альянса, который приступил к наращиванию своих сил, готовится развернуть ракеты средней дальности, а также модернизирует противовоздушную и противоракетную оборону.

«Меняется система мобилизационного развертывания. Повышается оперативность переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый военный шенген», — привел заявление Белоусова «Интерфакс».

Министр добавил, что блок увеличил расходы военного бюджета до 1,6 триллиона долларов, а поэтапное доведение до 5% от национальных ВВП всех стран — участниц блока увеличит казну НАТО в полтора раза.

«Все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов», — добавил Белоусов.

Министр обороны подчеркнул, что из-за роста вероятной эскалации Россия уделила особое внимание развитию стратегических ядерных сил, которые станут ключевым элементом сдерживания внешней агрессии.

Белоусов пояснил, что морские силы получили атомный подводный крейсер «Князь Пожарский», вооруженный ракетами «Булава», а воздушно-космические — два стратегических ракетоносца Ту-160 м.

Кроме того, продолжается переход Ракетных войск стратегического назначения на новый комплекс «Ярс».

«Не мы угрожаем. Нам угрожают», — подытожил Белоусов.

Ложью и бредом назвал заявления о подготовке к нападению на Европу и президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что подобные вбросы западные политики используют для насаждения страха среди своих избирателей, чтобы они не видели их ошибок.