Первый оснащенный С-500 полк заступил на боевое дежурство

Первый полк, оснащенный зенитными ракетами С-500, способными уничтожать цели даже в ближнем космосе, заступил на боевое дежурство. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов , выступая на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что это первая дивизия ПВО-ПРО в Воздушно-космических силах.

Кроме того, министр рассказал о принятии на вооружение атомного подводного крейсера «Князь Пожарский», двух стратегических ракетоносцев Ту-160М, новых единиц ракетного комплекса «Ярс». А до конца года начнет дежурство и «Орешник».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова еще год после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений придерживаться его принципов, но надеется на то, что США согласятся его продлить.