Путин назвал бредом утверждения о нападении России на Европу

Утверждения о вероятном нападении России на Европу — ложь и бред. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Уже неоднократно говорил. Это ложь, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно», — сказал глава государства.

Он отметил, что Россия всегда пыталась найти дипломатические развязки конфликтов, даже в самых сложных обстоятельствах.

«Ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», — объяснил Путин.

Ранее главный маршал авиации Великобритании и начальник штаба обороны ВС Ричард Найтон предупредил британцев, что они должны подготовиться к нападению России. Он отметил, что военная мощь российской армии растет, а ее солдаты закалились в боях с ВСУ.