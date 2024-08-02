Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху
Военный эксперт Дандыкин: Украина хочет использовать F-16 при новом наступлении
Украина связывает надежды на свою победу с очередным вундерваффе — истребителями F-16. Видимо, из памяти стерлись разбитые танки Leopard и Abrams, которые тоже считались непобедимыми. Но русская армия готова напомнить, тем более что за один сбитый американский самолет обещают 15 миллионов рублей.
Украина получила истребители F-16
Партия истребителей F-16 прибыла на Украину. Правда, пока союзники передали всего шесть из обещанных самолетов. Это связано с тем, что управлять ими научились только несколько украинских пилотов, остальных сильно тормозит плохое знание английского языка.
Большую часть F-16 вместе со вспомогательным персоналом разместят на территории Европы. Небольшое количество истребителей рассредоточат по Украине. Между тем российские военные поразили аэродром в Николаеве, где западные инструкторы тренировали украинских пилотов.
Украинцы успели опробовать истребители: один из переданных F-16 заметили в небе над Львовом. Хотя некоторые эксперты полагают, что новые машины будут использовать только для противовоздушной обороны, есть подозрение, что первой целью станет Крым.
Зачем ВСУ нужны истребители
Вся информация о получении Украиной истребителей F-16 — только из иностранных источников, подтверждения от российского министерства обороны пока не было, уточнил в беседе с 360.ru капитан I ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин.
Он напомнил, что в отличие от российских боевых самолетов американские истребители крайне сложны в эксплуатации. К тому же им нужна нормальная «бетонка» — взлетная полоса. Если украинцы собираются сажать машины на асфальтированные дороги, стоит вспомнить: такие трассы отличаются от немецких автобанов.
Разумеется, F-16 стали очередным вундерваффе. По некоторым данным, украинцы хотят использовать истребители при наступлении на Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Но F-16 — легкий фронтовой истребитель, а не истребитель противовоздушной обороны, как, например российский тяжелый МиГ-21.
Василий Дандыкин
Эксперт отметил, что Украина наверняка получила не новые самолеты: едва ли западные страны отдадут десяток или два модернизированных самолетов. Скорее всего, этим однодвигательным машинам четвертого поколения уже как минимум 20-30 лет.
«Если сравнивать их в бою с российскими машинами — многоцелевым сверхманевренным истребителем с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 или многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, которые все более интенсивно поступают на вооружение, — то удачи F-16 не видать даже по пуску ракет», — заверил Дандыкин.
Будет ли Россия сбивать F-16
Для ударов по Крыму украинцы прежде всего будут использовать американскую баллистику — ATACMS, достаточно скоростную баллистическую и трудносбиваемую ракету, сообщил Дандыкин. Их запускают с помощью реактивных систем HIMARS из-под Николаева.
Если же украинцы поднимут F-16, они будут атакованы нашей противовоздушной обороной: зенитными ракетными комплексами С-400 и С-300, С-350 «Витязь» или С-500 «Прометей». И, разумеется, нашими истребителями.
Василий Дандыкин
Помимо морального удовлетворения от поражения американских самолетов, российские военные получат неплохие премии: за каждый сбитый F-16 пилот или расчет ПВО — 15 миллионов рублей, напомнил эксперт. Судя по всему, первые выплаты последуют уже осенью.
Проигрыш ВСУ неизбежен
Военные специалисты не раз отмечали, что Украине нужно куда больше техники, чем десяток F-16, чтобы добиться перевеса на поле боя, добавил украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Действительно, есть проблемы с пилотами — их подготовили недостаточное количество. Также большие проблемы с дислокацией: говорят, что постоянное место может быть в Польше или Румынии. Безусловно, остается проблема с обслуживанием, ведь этим машинам требуется серьезная бригада техников.
Владимир Олейник
Военные подчеркивают преимущество России в работе авиации в зоне боевых действий. Те же фугасные авиационные бомбы буквально парализуют и обнуляют морально-нравственный дух украинцев, напомнил политик. Но руководство Украины предпочитает бравурные заявления реальному взгляду на жизнь.
«У Украины на горизонте проигрыш, это очевидно всем, в том числе военным. Неслучайно украинский президент Владимир Зеленский начал готовить общество к тому, что нужны переговоры и референдумы, ведь будет потеря территорий», — заметил Олейник.
Вину в том, что украинцы проигрывают, Зеленский возложил на Запад, который не дал достаточно техники, в том числе самолетов, и перевел недостаточно финансовых ресурсов. До конца 2024 года Украине будет не хватать 12 миллиардов долларов — под угрозой стоит даже выплата зарплат военным.