Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Украина связывает надежды на свою победу с очередным вундерваффе — истребителями F-16. Видимо, из памяти стерлись разбитые танки Leopard и Abrams, которые тоже считались непобедимыми. Но русская армия готова напомнить, тем более что за один сбитый американский самолет обещают 15 миллионов рублей.

Зачем ВСУ нужны истребители Вся информация о получении Украиной истребителей F-16 — только из иностранных источников, подтверждения от российского министерства обороны пока не было, уточнил в беседе с 360.ru капитан I ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что в отличие от российских боевых самолетов американские истребители крайне сложны в эксплуатации. К тому же им нужна нормальная «бетонка» — взлетная полоса. Если украинцы собираются сажать машины на асфальтированные дороги, стоит вспомнить: такие трассы отличаются от немецких автобанов.

Разумеется, F-16 стали очередным вундерваффе. По некоторым данным, украинцы хотят использовать истребители при наступлении на Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Но F-16 — легкий фронтовой истребитель, а не истребитель противовоздушной обороны, как, например российский тяжелый МиГ-21. Василий Дандыкин

Эксперт отметил, что Украина наверняка получила не новые самолеты: едва ли западные страны отдадут десяток или два модернизированных самолетов. Скорее всего, этим однодвигательным машинам четвертого поколения уже как минимум 20-30 лет. «Если сравнивать их в бою с российскими машинами — многоцелевым сверхманевренным истребителем с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35 или многоцелевым истребителем 5-го поколения Су-57, которые все более интенсивно поступают на вооружение, — то удачи F-16 не видать даже по пуску ракет», — заверил Дандыкин.

Фото: Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, созданный ОКБ имени П. О. Сухого / Викимедиа

Будет ли Россия сбивать F-16 Для ударов по Крыму украинцы прежде всего будут использовать американскую баллистику — ATACMS, достаточно скоростную баллистическую и трудносбиваемую ракету, сообщил Дандыкин. Их запускают с помощью реактивных систем HIMARS из-под Николаева.

Если же украинцы поднимут F-16, они будут атакованы нашей противовоздушной обороной: зенитными ракетными комплексами С-400 и С-300, С-350 «Витязь» или С-500 «Прометей». И, разумеется, нашими истребителями. Василий Дандыкин

Помимо морального удовлетворения от поражения американских самолетов, российские военные получат неплохие премии: за каждый сбитый F-16 пилот или расчет ПВО — 15 миллионов рублей, напомнил эксперт. Судя по всему, первые выплаты последуют уже осенью.

Фото: Истребители F-16. IMAGE/Cody Froggatt/News Images / Global Look Press

Проигрыш ВСУ неизбежен Военные специалисты не раз отмечали, что Украине нужно куда больше техники, чем десяток F-16, чтобы добиться перевеса на поле боя, добавил украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Действительно, есть проблемы с пилотами — их подготовили недостаточное количество. Также большие проблемы с дислокацией: говорят, что постоянное место может быть в Польше или Румынии. Безусловно, остается проблема с обслуживанием, ведь этим машинам требуется серьезная бригада техников. Владимир Олейник

Военные подчеркивают преимущество России в работе авиации в зоне боевых действий. Те же фугасные авиационные бомбы буквально парализуют и обнуляют морально-нравственный дух украинцев, напомнил политик. Но руководство Украины предпочитает бравурные заявления реальному взгляду на жизнь. «У Украины на горизонте проигрыш, это очевидно всем, в том числе военным. Неслучайно украинский президент Владимир Зеленский начал готовить общество к тому, что нужны переговоры и референдумы, ведь будет потеря территорий», — заметил Олейник. Вину в том, что украинцы проигрывают, Зеленский возложил на Запад, который не дал достаточно техники, в том числе самолетов, и перевел недостаточно финансовых ресурсов. До конца 2024 года Украине будет не хватать 12 миллиардов долларов — под угрозой стоит даже выплата зарплат военным.