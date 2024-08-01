Стало известно место базирования украинских F-16

Большая часть переданных Украине Западом истребителей F-16 будет находиться на территории Европы. Об этом заявил военный эксперт Томас Ньюдик в статье для американского издания The War Zone.

По словам обозревателя, небольшое количество F-16 рассредоточат по Украине, но большую часть планируют использовать за пределами страны вместе со вспомогательным персоналом. Сюда войдет техника для обучения и обеспечивающие стратегический резерв машины.

«Самолеты, участвующие в боевых действиях, также могут вывести с Украины и, вероятно, могут пройти обстоятельное техобслуживание за ее пределами», — указали в материале.

Британская газета The Telegraph сообщила о первых боевых вылетах поставленных Западом F-16. Накануне первый истребитель заметили пролетающим над Львовом на западе Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее не предоставил официального подтверждения получения истребителей.