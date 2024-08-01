ВС РФ поразили аэродром в Николаеве, где иностранцы тренировали пилотов ВСУ

Российские военные поразили городской аэродром в Николаеве, где украинские пилоты тренировались с англоязычными инструкторами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Николаеве прозвучал очень мощный взрыв. Жители города сообщили, что прилет был в районе аэропорта.

«Я склоняюсь, что удар по аэродрому городскому. Оттуда взлетали учебные самолеты. Именно там англоязычные летуны обучали аборигенов пилотированию», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что уже все говорят о прибытии на Украине истребителей F-16, которые на этом аэродроме примут без проблем, так как там много больших помещений и ангаров. Кроме того, имеется место, где можно подвешивать бомбы, а также подземные резервуары с горючим.

Чуть позже подпольщик написал, что был слышен звук карет скорой помощи, но пока неизвестно, на каком языке кричали раненые, и в какую больницу их повезли.

Ранее мэр города Александр Сенкевич сообщил о сильном взрыве.