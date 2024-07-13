Задержку поставки F-16 на Украину объяснили языковым барьером

Bloomberg: языковой барьер стал причиной задержки поставки на Украину F-16

Отправку на Украину истребителей F-16 задержали из-за языковых трудностей и вопросов, связанных с запасными частями. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на свои источники.

«Отправка военных самолетов была затруднена задержками, вопросами, связанными с запасными частями, и языковым барьером между украинскими пилотами и иностранными инструкторами», — написало агентство.

По информации одного их источников, Украина надеется получить шесть истребителей летом и около 20 к концу года.

Передаваемые ВСУ истребители F-16 планируют разместить на территории Украины. По данным из США, их будут использовать для зашиты украинских формирований.