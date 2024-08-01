Ограниченная поставка самолетов F-16 на Украину связана с нехваткой подготовленных пилотов, которые проходили обучение в западных странах. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times .

Авторы напомнили, что сразу несколько государств приняли у себя украинских пилотов для обучения по управлению истребителями. Но пока успешно закончили курсы только несколько человек.

Собеседники издания добавили, что власти США планируют открыть дополнительные места на авиационных базах для набора обучения дополнительных специалистов по ускоренной методике.

«Они должны научиться всему за год вместо четырех лет, которые требуются обычно для управления истребителем», — заявил один из источников.

О первой ограниченной поставке истребителей F-16 на Украину со ссылкой на источники ранее сообщило агентство Bloomberg. Источники журналистов пояснили, что речь идет об очень небольшой партии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинским властям пора понять, что западные самолеты не станут волшебной таблеткой, которая изменит ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. Он добавил, что российские войска планомерно уничтожат все западные истребители.