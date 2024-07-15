На Украине рассказали о подрывающем дух бойцов ВСУ российском оружии

Экс-полковник СБУ Стариков: ВС РФ своими ФАБ-3000 могут подорвать боевой дух ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 подрывают боевой дух бойцов ВСУ. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, сообщило РИА «Новости».

Стариков пояснил, что существует такое понятие, как обстрелянные бойцы. И другое дело, если такой боеприпас прилетит, когда на фронте будут находиться непривычные к этому военные.

«Когда необстрелянные бригады пойдут на фронт, прилетят вот такие снаряды. Это может нанести такой ущерб морально-боевому духу, что это приведет к паническим настроениям [в ВСУ]», — заявил он.

Стариков также напомнил, что в корректируемом российском боеприпасе находится в разы больше взрывчатого вещества, чем в том же 152-миллиметровом снаряде, где содержится около семи килограммов. По этой причине психологический эффект в результате применения ФАБ-3000 будет существенно выше.

Ранее издание Business Insider сообщило, что российские авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции обладают разрушительной силой из-за своих характеристик. Они дают ВС России огромное преимущество перед украинскими боевиками.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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