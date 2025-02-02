Ударили по старикам и больным. Главное об атаке ВСУ на школу-интернат в Судже

Вечером 1 февраля Украина нанесла несколько ракетных ударов по школе-интернату в Судже, где находился пункт временного размещения мирных жителей. Били по зданию прицельно — возможно, чтобы отвлечь внимание от других недавних преступлений ВСУ. Главное об украинской атаке — в материале 360.ru.

СК подтвердил информацию о погибших при ударе в Судже Удар по зданию школы-интерната украинские боевики произвели несколькими ракетами HIMARS. Атака шла с территории Сумской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Внутри находились мирные граждане, оставшиеся без жилья после вторжения ВСУ в августе прошлого года. «В интернате содержались жители Суджанского района, преимущественно старики и больные, а также люди, лишившиеся крова в результате боевых действий», — рассказал курский активист Владимир Синельников. Он утверждал, что под завалами оказались 94 человека, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. «Есть погибшие и раненые», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, не раскрывая число жертв и пострадавших.

Фото: Соцсети

Кто дал приказ ударить по интернату в Судже Приказ ударить ракетами по школе-интернату в Судже отдал командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша, заявили в СК. Против него возбудили уголовное дело за совершение теракта. «Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников», — подчеркнули в ведомстве. В Министерстве иностранных дел России ответственность за теракт возложили на западных спонсоров Украины. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что финансирующие киевский режим напрямую виноваты в случившемся.

Жестокость, которой нет прощения и оправдания Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ракетный удар ВСУ по школе-интернату в Судже стал преступлением, которому нет прощения и оправдания Он назвал случившееся нечеловеческим зверством.

Удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и сроков давности. Александр Хинштейн врио главы Курской области

В Министерстве обороны России подчеркнули, что атака украинских военных по зданию была целенаправленной. Она стала очередным подтверждением террористической сущности киевских властей. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — заявили в ведомстве.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ ударили по интернату, чтобы замести следы? Мотивом удара Украины по интернату в Судже в российском министерстве обороны назвали попытку ВСУ отвлечь внимание мировой общественности от преступлений, которые украинские бойцы совершили в селе Русское Поречное. Там они зверски убили мирных граждан и пытались мешать эвакуации их тел. Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен счел атаку на Суджу провокацией. По его мнению, ВСУ решились на этот шаг в отчаянии из-за отсутствия реальных успехов на фронте. Кроме того, украинские бойцы надеялись таким образом отвлечь ВС России от главной линии фронта. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник напомнил, что российская сторона давно сообщала об организации Вооруженными силами Украины «лагеря» в Судже для удержания в нем мирных граждан. И об этом, по его словам, отлично знали в Международном Красном Кресте. «По мере приближения наших войск к Судже украинским боевикам потребовалось заметать следы совершенных преступлений. <…> А попытка обвинить в этом Россию — акт вероломства и зашкаливающего цинизма», — заключил Мирошник.