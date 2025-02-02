МО: ВСУ атаковали интернат в Судже, чтобы отвлечь внимание от Русского Поречного

Целенаправленный удар по интернату в Судже показал террористическую сущность киевского режима, который пытался отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений в селе Русское Поречное. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — заявили военные.

Украинские войска 1 февраля нанесли целенаправленный удар по интернату в Судже. Система ПВО зафиксировала пуски ракет из Сумской области. Минобороны обвинило киевский режим в военном преступлении и террористической сущности.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что в атакованном суджинском интернате располагался пункт временного размещения для оставшихся без дома жителей Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн объявил, что достоверной информации о количестве пострадавших пока нет.