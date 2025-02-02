«Нечеловеческое зверство». Хинштейн — об ударе ВСУ по интернату в Судже
Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату преступлением, которому нет прощения
Украинские боевики совершили преступление, которому нет прощения, когда нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона заявил, что «нечеловеческому зверству» киевского режима нет и не может быть оправдания.
Хинштейн добавил, что российское Минобороны официально подтвердило, что украинские боевики запустили ракеты по зданию интерната в Судже с территории Сумской области. Средства противовоздушной обороны это зафиксировали.
По его словам, в настоящее время нет достоверной информации о числе пострадавших.
«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул глава региона.
Ранее оборонное ведомство России заявило, что Киев целенаправленно ударил по интернату в Судже, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от зверств ВСУ в селе Русское Поречное.