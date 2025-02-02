Хинштейн назвал удар ВСУ по интернату преступлением, которому нет прощения

Украинские боевики совершили преступление, которому нет прощения, когда нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона заявил, что «нечеловеческому зверству» киевского режима нет и не может быть оправдания.

Хинштейн добавил, что российское Минобороны официально подтвердило, что украинские боевики запустили ракеты по зданию интерната в Судже с территории Сумской области. Средства противовоздушной обороны это зафиксировали.

По его словам, в настоящее время нет достоверной информации о числе пострадавших.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — подчеркнул глава региона.

Ранее оборонное ведомство России заявило, что Киев целенаправленно ударил по интернату в Судже, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от зверств ВСУ в селе Русское Поречное.