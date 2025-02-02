МО: ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже

Украинские войска целенаправленно атаковали интернат в городе Суджа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пусковая установка, по данным российских средств ПВО, находилась в Сумской области. Военные зафиксировали пуск 1 февраля. Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали гражданский объект, продемонстрировав террористическую сущность киевского режима.

«Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», — сообщило министерство.

Об ударе по суджинскому интернату, где находился пункт временного размещения, ранее сообщил военкор Юрий Котенок. ВСУ выпустили четыре ракеты.