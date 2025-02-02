Стало известно, кто приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже

СК: приказ об ударе по школе-интернату в Судже дал комбриг ВСУ Карпуша

Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша отдал приказ о нанесении ракетного удара по школе-интернату в Судже. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта», — уточнили в ведомстве.

В СК подчеркнули, что 1 февраля Карпуша приказал подчиненным ударить ракетами по зданию школы-интерната, где находились мирные жители.

В результате атаки украинских боевиков есть погибшие и раненые, обратили внимание в ведомстве. Следователи установят местонахождение Карпуши и его соучастников.

Удар по интернату в Судже украинские войска нанесли накануне, 1 февраля. Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн назвал действия ВСУ преступлением, которому нет прощения.