ВСУ мешали эвакуации тел зверски убитых жителей села Русское Поречное

Боевики ВСУ обстреляли ВС России во время эвакуации тел из Русского Поречного

Фото: РИА «Новости»

Боевики ВСУ пытались помешать российским военнослужащим эвакуировать тела жителей села Русское Поречное. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток.

По его словам, когда солдаты ВС России хотели забрать тела погибших 24 января украинские военные стали обстреливать их из миномета, а также применяли FPV-дроны и кассетные боеприпасы.

«По всей видимости, противник не хочет, чтобы все это предавалось огласке, чтобы общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами», — сказал боец.

Российский военный также добавил, что практически у всех убитых мирных жителей Русского Поречного руки были связаны плотной, толстой веревкой.

Украинский военнопленный Евгений Фабрисенко рассказал, что одного из пенсионеров боевики убили из-за попытки сопротивления. Также они использовали электрический ток для пыток к одной из женщин. Судмедэксперты выявили у погибших переломы рук и коленей, а также огнестрельные ранения.

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