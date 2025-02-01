ВСУ мешали эвакуации тел зверски убитых жителей села Русское Поречное

Боевики ВСУ обстреляли ВС России во время эвакуации тел из Русского Поречного

Боевики ВСУ пытались помешать российским военнослужащим эвакуировать тела жителей села Русское Поречное. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник штаба мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным Восток.

По его словам, когда солдаты ВС России хотели забрать тела погибших 24 января украинские военные стали обстреливать их из миномета, а также применяли FPV-дроны и кассетные боеприпасы.

«По всей видимости, противник не хочет, чтобы все это предавалось огласке, чтобы общественность увидела все те бесчинства, что они делали с гражданскими лицами», — сказал боец.

Российский военный также добавил, что практически у всех убитых мирных жителей Русского Поречного руки были связаны плотной, толстой веревкой.

Украинский военнопленный Евгений Фабрисенко рассказал, что одного из пенсионеров боевики убили из-за попытки сопротивления. Также они использовали электрический ток для пыток к одной из женщин. Судмедэксперты выявили у погибших переломы рук и коленей, а также огнестрельные ранения.