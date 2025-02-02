Политолог Расмуссен: удар ВСУ по интернату в Судже был провокацией

Украинские военные нанесли удар по интернату в Судже из-за отсутствия реальных успехов на фронте. Об этом «Известиям» заявил политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его словам, ВСУ довольно часто используют подобные шаги, которые являются исключительно элементом провокации. Их цель — отвлечь ВС России от основных задач.

«Украина таким образом пытается переманить российские силы с главной линии фронта, где у русских большие успехи», — пояснил политолог.

Расмуссен также добавил, что о подобных ударах ВСУ отчитываются перед западными спонсорами и используют их как аргумент для дальнейшего получения денег на оружие.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал атаку украинских вооруженных сил на интернат в Судже нечеловеческим зверством, которому нет прощения и сроков давности.