Демонстративный удар британскими Storm Shadow. Что известно о ракетной атаке на Брянск

Разрушительный удар по центру Брянска унес жизни шести мирных жителей. Украина признала ответственность за атаку, заявив, что якобы целилась в военное производство. Ракеты упали на гражданские объекты, вызвав негодование в ООН. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Что произошло в Брянске 10 марта Ракетную опасность в Брянской области объявили около 18:00. Спустя час стало известно об ударе по столице региона. «По городу Брянску нанесен ракетный удар. <…> Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: РИА «Новости»

Очевидцы рассказали о громких взрывах и трясущихся стенах. Количество выпущенных ракет, по разным подсчетам, варьировалось от семи до 10. Огонь вели предположительно из Одесской области с борта Су-24. Последствия ракетного удара Над городом поднялся густой черный дым. Жителей Советского района попросили закрыть окна и не выходить на улицу. Одна из ракет попала в остановку общественного транспорта, загорелись припаркованные машины. Основной удар, по данным телеграм-канала Mash, пришелся на предприятие возле крупной развязки, торгового центра и жилыми домами в момент пересменки. «Цех пострадал. Тушим уже», — заявил на встрече с губернатором начальник главного управления МЧС по Брянской области Дмитрий Енин.

Видео: Губернатор Брянской области Александр Богомаз / Telegram

Богомаз сообщил о 37 пострадавших и шести погибших мирных жителях. По информации телеграм-канала Shot, трое из них скончались при атаке по одному из районов, еще трое прохожих погибли от ракет, которые упали в 200-500 метрах от основного места взрывов. Раненых доставили в Брянскую областную больницу. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко командировал федеральных специалистов для лечения пострадавших. Прокуратура Брянской области открыла горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших. Зеленский признал ответственность за удар по Брянску Киевский режим не стал скрывать, что атака на Брянск была организована Вооруженными силами Украины. Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что уже получил отчет от главкома Александра Сырского об этой операции.

Спустя время отчитался Генштаб ВСУ. Он подтвердил, что военные применили крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow после аэроразведки силами отдельного полка беспилотных систем «Рейд», и опубликовал кадры удара. В качестве цели удара назвали брянский завод микроэлектроники «Кремний Эл». Он специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах — «мозгах» и «нервной системе» современного высокоточного оружия, вроде ракет «Искандер».

Фото: РИА «Новости»

Британские ракеты в руках украинских боевиков якобы повредили производственные мощности предприятия. «Кремний Эл» эту информацию не комментировал. Реакция на ракетный удар по Брянску Власти Брянской области расценили произошедшее, как теракт. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник объяснил действия киевского режима стремлением переключить внимание Запада с Ближнего Востока обратно на Украину. Военкор Александр Коц назвал атаку демонстративной и призвал ответить.

«Сам выбор оружия как бы намекает на то, что главных кураторов Киева из Лондона не устраивает „дух Анкориджа“. Пока американцы отвлечены на свою ближневосточную авантюру, британцы решили подлить масла в российско-украинский конфликт», — сказал он. Соболезнования семьям погибших выразили губернаторы Курской области Александр Хинштейн, Воронежской области Александр Гусев, Херсонской области Владимир Сальдо, Севастополя Михаил Развозжаев, депутат Госдумы Николай Валуев и другие официальные лица. Власти некоторых регионов предложили брянским коллегам помощь в ликвидации последствий атаки. Соцсети окрасились в черный цвет — россияне опубликовали траурные фотографии со свечой и датой 10 марта 2026 года.

Фото: РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала международные структуры жестко отреагировать на варварские удары. Более адресно высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, обратившись к руководству ООН.

Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. <…> Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся. Мария Захарова Официальный представитель МИД России

За Антониу Гутерриша ответил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он заявил на брифинге, что организация против ударов по гражданским. «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно говорили, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», — сказал Дюжаррик. Из иностранных лидеров на произошедшее в Брянске отреагировал президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Он выразил соболезнования в связи с ракетной атакой, но не указал, что ее нанесла Украина.