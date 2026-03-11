Захарова: постпредство РФ доведет до генсека ООН данные об атаке ВСУ на Брянск

Украинские неонацисты целенаправленно нанесли ракетные удары по мирным жителям Брянска. Сведения об этом Россия доведет до генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его представителей, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил о гибели шести мирных граждан и 37 пострадавших в результате террористической ракетной атаки киевского режима. Боевики ВСУ преднамеренно ударили по гражданскому населению города.

По ее словам, секретариат ООН регулярно комментировал ситуацию вокруг украинского кризиса, поэтому его представители не могут не видеть, сколько мирных жителей Брянска погибли и были ранены.

«Постоянное представительство России обязательно доведет и эту информацию до ооновцев. Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее жители Брянска рассказали, что в первые минуты после обстрела ВСУ они услышали грохот и свист, стены затряслись из-за взрыва.