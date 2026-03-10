Зеленский признал ответственность за удар по Брянску

Вооруженные силы Украины 10 марта атаковали Брянск. Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что бойцы якобы целились в предполагаемое военное производство. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» .

Журналисты попросили президента прокомментировать ракетный удар по Брянску. Он подтвердил, что это дело рук украинских военных. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о результатах операции.

«Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет России», — сказал глава государства.

Вопреки заявлению Зеленского, удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Город атаковали не менее 10 ракет, предположительно Storm Shadow. Одна из них упала на остановку общественного транспорта.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести погибших и 37 раненых. Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что еще не видел отчета по этому происшествию, но напомнил, что организация против ударов по гражданскому населению и инфраструктуре, где бы они ни происходили.