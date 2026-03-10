При ракетной атаке ВСУ на Брянск погибли 6 человек, ранены почти 40

Богомаз: число жертв ракетной атаки на Брянск выросло до шести

Жертвами ракетной атаки, которую ВСУ устроили на Брянск, стали шесть человек. Пострадавших 37, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

«В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены», — сообщил глава области.

Всех раненых доставили в Брянскую областную больницу. Врачи окажут им необходимую помощь.

Жителей также призвали в случае необходимости обращаться к медикам по телефону через Единую дежурную диспетчерскую службу 112.

Перед ударом украинских боевиков Богомаз предупредил жителей региона о ракетной опасности. Он призвал людей спрятаться в помещениях без окон с капитальными стенами, а тех, кто находился на улице, — перейти в укрытие.

По неподтвержденным данным, центр города атаковали ракетами Storm Shadow.