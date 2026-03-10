ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску

Источник 360.ru: ракета ВСУ попала по остановке с людьми в Брянске

Украинские боевики запустили ракеты по Брянску. Как сообщил источник 360.ru, основной прилет пришелся на центр города. Одна из ракет попала на остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате удара на улицах загорелись припаркованные автомобили. Дым от горящего транспорта окутал весь город. В центр города выехало большое число бригад скорой помощи. По предварительной оценке, всего в Брянск прилетело не менее 10 ракет.

По данным телеграм-канала Mash, от удара украинских боевиков пострадали 12 человек. Объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения. По неподтвержденной информации, для атаки на Брянск ВСУ использовали ракеты Storm Shadow.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз перед ударом украинских боевиков предупредил жителей региона о ракетной опасности. Он призвал людей укрыться в помещениях без окон с капитальными стенами, а тех, кто находился на улице, — перейти в укрытие.

В минувшее воскресенье, 8 марта, украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и его пригороду, повредив объекты энергетической инфраструктуры. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в городе начались перебои со светом, водой и отоплением.