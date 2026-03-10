Жители Брянска рассказали, что после удара ВСУ раздался взрыв и затряслись стены

Жители Брянска — Виктория и Сергей — рассказали о первых минутах после ракетного обстрела ВСУ. Раздался взрыв такой силы, что стены тряслись, сообщили они РИА «Новости» .

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — рассказала девушка.

Мужчина отметил, что в момент ракетной атаки украинских боевиков он возвращался с работы. Когда он стоял в арке дома, то услышал взрыв такой силы, что затряслись стены, а затем он увидел и дым.

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что украинские неонацисты ударили ракетами по Брянску. По городу били крылатыми ракетами Storm Shadow, запустив их не менее 10.

Только он заявил, что ВСУ якобы обстреляли военное производство. На деле же боевики атаковали гражданскую инфраструктуру — погибли шесть мирных жителей и еще 37 получили ранения.