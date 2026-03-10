Брянская прокуратура взяла под контроль помощь пострадавшим от удара ВСУ
Горячую линию для приема жалоб на несоблюдение прав пострадавших после ракетного удара украинских боевиков открыла прокуратура Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что взяли под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате воздушного удара.
Украинские боевики запустили по Брянску крылатые ракеты Storm Shadow, поразившие центр города. Осведомленный источник 360.ru заявил, что один из снарядов попал в остановку общественного транспорта.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что в результате удара по столице региона есть погибшие и пострадавшие. Он обратил внимание, что украинские боевики нанесли намеренный удар по мирным жителям.
По данным телеграм-канала Mash, травмы различной степени в результате ракетного обстрела получили 12 человек. Еще двое погибли от полученных ранений.
По неподтвержденным сведениям, основной удар пришелся по дорожной развязке, рядом с которой находятся торговый центр и жилой сектор.