Окружение Купянска, мощные атаки на энергетику и 5 новых точек на карте. Что произошло в зоне СВО за неделю

Украина трепыхается под ударами российской армии, лишаясь объектов энергетики, железнодорожных станций и населенных пунктов. ВС РФ планомерно и целенаправленно всю неделю били по украинскому ВПК и энергетической инфраструктуре с ним связанной. «Нафтогаз» вполовину лишился добычи, блэкауты накрыли страну, на линии фронта несколько сел перешли под контроль России. Подробнее о произошедшем в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Украина в огне Массированные удары по энергетическим объектам произошли на фоне разговоров о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Об этом всю неделю твердят западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Тем временем на Украине разворачивается огненный ад. В ночь на 2 октября под ударом оказалась Одесса, в городе прозвучало не менее 20 взрывов в разных районах. Кроме того, стало известно о массированной атаке по «Укрзализныци» в городе. «Среди пораженных целей — тяговые подстанции на железнодорожной ветке, задействованной в переброске военных грузов, а также высоковольтная ЛЭП», — написал военкор Юрий Котенок.

Фото: РИА «Новости»

В Сумской области под удар попали подстанции в Шосткинском и Конотопском районах, а также депо в районе Конотопского вагоноремонтного завода и аэродром. В некоторых населенных пунктах наблюдались проблемы с электричеством. В Днепропетровске блэкаут, в Запорожской и Черниговской областях также сообщили о перебоях с электричеством. В Киевской области поразили подстанцию в районе Славутича. Власти сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС. Без электричества остался новый саркофаг над разрушенным четвертым блоком станции после удара по станции в Славутиче. В результате перебоев в подаче электроэнергии на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация.

Фото: РИА «Новости»

Ударные дроны прилетели по железнодорожной станции в районе Бучи, вызвав масштабный пожар, который был виден за несколько километров. В Днепропетровске в ночь на 2 октября небо окрасилось в яркий голубой цвет. Тут же появились предположения украинских «специалистов», что это прилет межконтинентальной ракеты «Ярс», другие «эксперты» заявили, что Россия запустила «Орешник». Сразу после вспышки в городе начались проблемы с электричеством. Российские военкоры заявили, что вспышка — это авария на подстанции, один из украинских журналистов объяснил это явление аварией на трансформаторе мощностью 150 киловатт на шинном заводе.

Фото: РИА «Новости»

В ночь на 3 октября в небе Украины снова было неспокойно, по объектам ВПК прилетело не менее 60 ударных дронов, а также крылатые ракеты. Волны беспилотников накрыли Харьковскую и Кировоградскую области. Украинские паблики отслеживали передвижение дронов. «Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Министерстве обороны России. Также ракетчики и дроноводы поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины. Западные СМИ подсчитали, что российские войска выпустили по объектам газодобывающей инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях около 35 ракет и 60 беспилотников. Российское Минобороны сообщило, что по целям успешно отработали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия. В результате массированного удара украинский «Нафтогаз» лишился половины добычи газа.

Фото: РИА «Новости»

Горят колонны с беспилотниками и полигоны с наемниками Как признают военные эксперты, самый эффективный способ уничтожать боеприпасы противника — в месте их хранения, или во время передислокации, до непосредственно запуска. Этой мудростью руководствовались российские военные, когда громили украинские фуры, перевозившие дальнобойные беспилотники типа «Лютый». В Черниговской области уничтожили 20 фур. Отработали оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». Беспилотники сдетонировали. Украина потеряла около 60 человек — водителей, операторов БПЛА и другого персонала, сопровождавшего груз. Затем российские военные ударили еще по одной колонне, следовавшей по трассе в том же направлении. Еще пять фур с беспилотниками сгорели прямо на дороге.

Фото: РИА «Новости»

Также на неделе украинская армия лишилась места сборки и хранения беспилотников большой дальности, станции радиоэлектронной борьбы и склада с боеприпасами. Отработали оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией. Под Северском «южане» ликвидировали очередной пункт управления беспилотниками. «В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства. В Черниговской области российские войска атаковали полигон с наемниками. Ударом также поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ. Украинские ДРГ не оставляют попыток перебраться на левый берег Днепра в Херсонской области. На неделе российские бойцы уничтожили очередную группу десантников, по ним отработал FPV‑дрон. На три судна, оставшихся на стоянках, сбросили осколочно‑фугасные боеприпасы.

Фото: РИА «Новости»

Флаг России над пятью поселками Российская армия продолжает освобождать все новые населенные пункты от неонацистов. На этой недели ВС РФ взяли под контроль пять сел и поселков. Шандриголово в ДНР: отработала группировка войск «Запад»;

Кировск в ДНР: также заслуга «западников». Поселок находится к востоку от Красного Лимана и в 2022 году несколько месяцев находился под контролем российских войск;

Вербовое в Днепропетровской области: поработали подразделения «Востока. Село находится к северу от границы с Запорожской областью;

Северск Малый в ДНР: контроль над селом взяли штурмовики группировки войск «Южная». Артиллеристы отработали по огневым точкам и скоплениям боевиков ВСУ, населенный пункт зачистили от неонацистов;

Кузьминовка в ДНР: также отличились «южане». Село перешло под контроль ВС РФ в воскресенье.

Фото: РИА «Новости»

Судьба Купянска, Красного Лимана и Северска решена Российская армия продолжает продвижение по линии фронта, сдвигая ее на украинскую сторону. Опасная для ВСУ ситуация сложилась вокруг Купянска — город оказался в клещах и скоро попадет в полное окружение. Украинское командование бросило туда дополнительные силы, однако все понимают, что город удержать не удастся. Украинские власти в первую очередь пытаются вытащить из Купянска офицеров НАТО. Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Западная группировка войск забрала почти две трети Купянска.

Фото: РИА «Новости»

После освобождения Серебрянского лесничества российские войска продолжили продвигаться на Краснолиманском направлении. Ситуация вокруг Красного Лимана изменилась не в пользу ВСУ после освобождения Шандриголово и Дерилово — российская армия продолжает охватывать город. ВСУ также оттягивают войска на северо-запад и запад от Ямполя в ДНР. Причиной тому — давление со стороны российской армии. Украинские войска отступают в сторону Красного Лимана, пытаясь использовать сложный рельеф местности. Не везет украинским боевикам и в Северске — российские штурмовики вошли в город с восточной стороны. Начались бои за населенный пункт.