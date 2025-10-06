Окружение Купянска, мощные атаки на энергетику и 5 новых точек на карте. Что произошло в зоне СВО за неделю
ВС РФ освободили за неделю пять сел, разгромили ВПК и объекты энергетики Украины
Украина трепыхается под ударами российской армии, лишаясь объектов энергетики, железнодорожных станций и населенных пунктов. ВС РФ планомерно и целенаправленно всю неделю били по украинскому ВПК и энергетической инфраструктуре с ним связанной. «Нафтогаз» вполовину лишился добычи, блэкауты накрыли страну, на линии фронта несколько сел перешли под контроль России. Подробнее о произошедшем в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.
Украина в огне
Массированные удары по энергетическим объектам произошли на фоне разговоров о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk и Barracuda. Об этом всю неделю твердят западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Тем временем на Украине разворачивается огненный ад.
В ночь на 2 октября под ударом оказалась Одесса, в городе прозвучало не менее 20 взрывов в разных районах. Кроме того, стало известно о массированной атаке по «Укрзализныци» в городе.
«Среди пораженных целей — тяговые подстанции на железнодорожной ветке, задействованной в переброске военных грузов, а также высоковольтная ЛЭП», — написал военкор Юрий Котенок.
В Сумской области под удар попали подстанции в Шосткинском и Конотопском районах, а также депо в районе Конотопского вагоноремонтного завода и аэродром. В некоторых населенных пунктах наблюдались проблемы с электричеством.
В Днепропетровске блэкаут, в Запорожской и Черниговской областях также сообщили о перебоях с электричеством.
В Киевской области поразили подстанцию в районе Славутича. Власти сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС. Без электричества остался новый саркофаг над разрушенным четвертым блоком станции после удара по станции в Славутиче. В результате перебоев в подаче электроэнергии на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация.
Ударные дроны прилетели по железнодорожной станции в районе Бучи, вызвав масштабный пожар, который был виден за несколько километров.
В Днепропетровске в ночь на 2 октября небо окрасилось в яркий голубой цвет. Тут же появились предположения украинских «специалистов», что это прилет межконтинентальной ракеты «Ярс», другие «эксперты» заявили, что Россия запустила «Орешник».
Сразу после вспышки в городе начались проблемы с электричеством. Российские военкоры заявили, что вспышка — это авария на подстанции, один из украинских журналистов объяснил это явление аварией на трансформаторе мощностью 150 киловатт на шинном заводе.
В ночь на 3 октября в небе Украины снова было неспокойно, по объектам ВПК прилетело не менее 60 ударных дронов, а также крылатые ракеты. Волны беспилотников накрыли Харьковскую и Кировоградскую области. Украинские паблики отслеживали передвижение дронов.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Министерстве обороны России.
Также ракетчики и дроноводы поразили объекты газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины.
Западные СМИ подсчитали, что российские войска выпустили по объектам газодобывающей инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях около 35 ракет и 60 беспилотников. Российское Минобороны сообщило, что по целям успешно отработали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия. В результате массированного удара украинский «Нафтогаз» лишился половины добычи газа.
Горят колонны с беспилотниками и полигоны с наемниками
Как признают военные эксперты, самый эффективный способ уничтожать боеприпасы противника — в месте их хранения, или во время передислокации, до непосредственно запуска. Этой мудростью руководствовались российские военные, когда громили украинские фуры, перевозившие дальнобойные беспилотники типа «Лютый».
В Черниговской области уничтожили 20 фур. Отработали оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». Беспилотники сдетонировали. Украина потеряла около 60 человек — водителей, операторов БПЛА и другого персонала, сопровождавшего груз.
Затем российские военные ударили еще по одной колонне, следовавшей по трассе в том же направлении. Еще пять фур с беспилотниками сгорели прямо на дороге.
Также на неделе украинская армия лишилась места сборки и хранения беспилотников большой дальности, станции радиоэлектронной борьбы и склада с боеприпасами. Отработали оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетами и артиллерией.
Под Северском «южане» ликвидировали очередной пункт управления беспилотниками.
«В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Черниговской области российские войска атаковали полигон с наемниками. Ударом также поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ.
Украинские ДРГ не оставляют попыток перебраться на левый берег Днепра в Херсонской области. На неделе российские бойцы уничтожили очередную группу десантников, по ним отработал FPV‑дрон. На три судна, оставшихся на стоянках, сбросили осколочно‑фугасные боеприпасы.
Флаг России над пятью поселками
Российская армия продолжает освобождать все новые населенные пункты от неонацистов. На этой недели ВС РФ взяли под контроль пять сел и поселков.
- Шандриголово в ДНР: отработала группировка войск «Запад»;
- Кировск в ДНР: также заслуга «западников». Поселок находится к востоку от Красного Лимана и в 2022 году несколько месяцев находился под контролем российских войск;
- Вербовое в Днепропетровской области: поработали подразделения «Востока. Село находится к северу от границы с Запорожской областью;
- Северск Малый в ДНР: контроль над селом взяли штурмовики группировки войск «Южная». Артиллеристы отработали по огневым точкам и скоплениям боевиков ВСУ, населенный пункт зачистили от неонацистов;
- Кузьминовка в ДНР: также отличились «южане». Село перешло под контроль ВС РФ в воскресенье.
Судьба Купянска, Красного Лимана и Северска решена
Российская армия продолжает продвижение по линии фронта, сдвигая ее на украинскую сторону. Опасная для ВСУ ситуация сложилась вокруг Купянска — город оказался в клещах и скоро попадет в полное окружение.
Украинское командование бросило туда дополнительные силы, однако все понимают, что город удержать не удастся. Украинские власти в первую очередь пытаются вытащить из Купянска офицеров НАТО.
Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября президент России Владимир Путин заявил, что Западная группировка войск забрала почти две трети Купянска.
После освобождения Серебрянского лесничества российские войска продолжили продвигаться на Краснолиманском направлении. Ситуация вокруг Красного Лимана изменилась не в пользу ВСУ после освобождения Шандриголово и Дерилово — российская армия продолжает охватывать город.
ВСУ также оттягивают войска на северо-запад и запад от Ямполя в ДНР. Причиной тому — давление со стороны российской армии. Украинские войска отступают в сторону Красного Лимана, пытаясь использовать сложный рельеф местности.
Не везет украинским боевикам и в Северске — российские штурмовики вошли в город с восточной стороны. Начались бои за населенный пункт.