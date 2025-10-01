Российские военные уничтожили под Черниговом украинские фуры с беспилотниками

Российские военные уничтожили в Черниговской области 20 фур, перевозивших дальнобойные беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщило Министерство обороны .

Удар нанесли оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М». Беспилотники сдетонировали. Потери противника оцениваются в 60 водителей, операторов БПЛА и других украинских военнослужащих.

Затем российские военные ударили еще по одной колонне, следовавшей по трассе в том же направлении. После этого загорелись еще пять фур с беспилотниками.

Ночью власти Харькова сообщили о целой серии взрывов в городе, за которыми последовали перебои с электричеством во многих районах. По их данным, на город упали корректируемые авиабомбы.