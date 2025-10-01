На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

В результате перебоев в подаче электроэнергии на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация, заявили в Минэнерго Украины. По данным ведомства, из-за скачков напряжения без электроснабжения остался новый безопасный саркофаг — арочное сооружение, накрывающее разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок станции.

В министерстве уточнили, что именно этот объект обеспечивает изоляцию реактора и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты работают над восстановлением подачи энергии. Об изменениях уровня радиации украинское ведомство не сообщает.

Новый конфайнмент начали устанавливать в 2016 году, а полностью объект ввели в эксплуатацию в июле 2019-го.

Ранее власти Украины заявили об ударе по подстанции в Славутиче Киевской области. По словам мэра Юрия Фомичева, город и несколько населенных пунктов Черниговской области остались без света. Минобороны России, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.