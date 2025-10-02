Российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Буче под Киевом

Российские ударные дроны атаковали ключевые железнодорожные объекты в Киевской области, вызвав масштабный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«„Герани“ атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе Бучи», — написали авторы канала.

Возгорание оказалось настолько сильным, что его заметно за несколько километров. Подробности произошедшего удара не уточняются.

Ранее в Запорожье, Сумской и Черниговской областях сообщили о перебоях с электричеством. Власти также сообщили о блэкауте на Чернобыльской АЭС и в Днепропетровске. В Чернигове нет уличного освещения, водоканал работает на генераторах, а электричество населению подают по графику.