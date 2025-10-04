Россия усилила удары по газовому сектору Украины

Россия нанесла мощный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины в Харьковской и Полтавской областях, сообщил Bloomberg . Энергетическая система страны оказалась в критическом положении. В результате атак добыча «Нафтогаза» сократилась почти вдвое.

«Украинский государственный гигант „Нафтогаз“ подвергся крупнейшей с начала конфликта воздушной атаке на свою газодобывающую инфраструктуру, поскольку Россия усилила свои нацеливания на энергетический сектор с началом отопительного сезона», — написали авторы публикации.

Как сообщило издание, Россия выпустила 35 ракет и 60 беспилотников. Авторы материала стремились убедить общественность, что газ, добываемый в стране, используется только для нужд гражданского населения.

Министерство обороны России подтвердило, что военные нанесли массированный удар. Но ведомство уточнило, что он пришелся по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры Украины, которые их поддерживали.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — отметили в МО.

Ранее российские военные поразили объект транспортной инфраструктуры, поддерживавший предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Армия использовала для атаки оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию.