02 декабря 2024 01:16 БРСД в России и в мире. Что это и в чем опасность Полковник Литовкин: Франция не сможет создать ракету наподобие «Орешника» 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

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Баллистическая ракета «Орешник»

После российских испытаний гиперзвуковых ракет «Орешник» во Франции захотели создать новую баллистическую ракету наземного базирования, дальность которой превысит тысячу километров. Однако «Орешник» и ракета средней дальности — немного разные вещи. Что такое БРСД и чем они опасны — в материале 360.ru.

Создаст ли Франция ракету, подобную «Орешнику» О планах Франции по созданию ракеты, дальность полета которой превысит тысячу километров, сообщило издание Challenges. Авторы материала напомнили об успешных испытаниях «Орешника» и заявили, что возможности нового российского оружия делают перехват снарядов невозможным. «Используемые Россией, Ираном и Израилем в последние месяцы сверхскоростные баллистические ракеты, которые очень сложно перехватить, продемонстрировали огромную эффективность», — подчеркнули журналисты. «Орешник» и ракета средней дальности — это немного разные вещи, объяснил 360.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «„Орешник“ — гиперзвуковая ракета. Гиперзвук у Франции отсутствует, так же как и у Соединенных Штатов», — рассказал эксперт. При этом создать ракету дальностью более тысячи километров Франция, скорее всего, сможет, отметил Литовкин.

Франция имеет свои ракеты на подводных лодках, стратегические ракеты, которые летают на дальность восемь тысяч километров. Почему они не могут сделать ракету, которая может летать на дальность свыше тысячи километров? Я думаю, сможет, не вопрос. Виктор Литовкин военный обозреватель

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Кто может создать аналоги «Орешника» Создать такие ракеты как «Орешник» очень сложно, рассказал Литовкин. Это вооружение отличается в первую очередь гиперзвуковой скоростью, которая достигает 10 Махов. Такой скорости ракет нет ни в одной стране мира. Например, США не могут преодолеть скорость 5,5 Махов. «Китай может сделать такую ракету, у них есть гиперзвуковые ракеты. Оказывается, у Ирана есть гиперзвуковые ракеты, но пока мы не знаем, реально ли они гиперзвуковые. Кто еще может — не знаю. Сложный вопрос, потому что мы же не знаем, над чем работают конструкторские бюро тех или иных стран. Мы знаем те страны, которые пытались создать такие ракеты, у которых ничего не получилось. Но Франция точно не может создать такую ракету, как „Орешник“», — подчеркнул эксперт. По его словам, если говорить о ракетах средней дальности, такое оружие могут сделать Соединенные Штаты. У них уже есть БРСД, в том числе — «Томагавк». Ее дальность полета достигает 2,5 тысячи километров. «Сделать ракету средней дальности не проблема. Проблема сделать гиперзвуковую ракету, чтобы она летала со скоростью в 10 Махов», — резюмировал специалист.

Интересно Скорость 10 Махов — это 10 скоростей звука. Скорость звука — 333 метра в секунду. Полет ракеты должен соответствовать скорости 3330 метров в секунду. Немногие страны могут сделать такие ракеты. Скорость 10 Махов — это 10 скоростей звука. Скорость звука — 333 метра в секунду. Полет ракеты должен соответствовать скорости 3330 метров в секунду. Немногие страны могут сделать такие ракеты.

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Как изменился рынок ракет средней и меньшей дальности Рынка ракет средней и меньшей дальности не существует, заявил Литовкин. «Они не продаются. Такие ракеты не выходят на рынок. На рынке продаются ракеты, которые летают на дальность не больше 300 километров. Существует определенная конвенция о запрещении поставок другим государствам ракет, которые летают дальше 300 километров. Правда, не все страны соблюдают этот договор», — добавил специалист. Что такое баллистические ракеты средней дальности Баллистические ракеты средней дальности (БРСД) — снаряд, дальность полета которого составляет от тысячи до 5,5 тысячи километров. Может оснащаться ядерными боезарядами, относится к стратегическим наступательным вооружениям, так как предназначается для поражения стратегический целей. БРСД может запускаться с мобильных и стационарных наземных установок и из шахт. Ракеты дальностью свыше трех тысяч километров относят к баллистическим. Они состоят на вооружении ряда государств.

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История создания БРСД Первые баллистические ракеты «Фау-2» максимальной дальностью около 320 километров разработали в нацисткой Германии. Их применяли по целям в Великобритании в 1944–1945 годы. После войны они послужили прототипами американских и советских баллистических ракет. Вскоре удалось создать прототипы изделий с увеличенной дальностью, которые отвечали характеристикам БРСД. Первая такая ракета — Р-5М дальностью до 1,2 километра. В 1954 году в США началась разработка системы Thor дальностью 2,4 километра. Массовой советской БРСД стала Р-12, ее модернизация Р-12У завершила испытания в 1963 году. В 1960-х в рамках операции «Анадырь» ракеты Р-12 и Р-14 тайно доставили на Кубу, что стало одной из причин Карибского кризиса. К баллистическим ракетам третьего поколения относится РСД-10 «Пионер» — это первая твердотопливная двухступенчатая БРСД с тремя боевыми блоками. В 1981 году на вооружение приняли усовершенствованную систему «Пионер-УТТХ». Его ближайшим аналогом выступил MGM-31 C Pershing II («Першинг-2»).

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Договор РСМД В 1987 году СССР и США приняли на себя обязательство не производить и не испытывать ракеты средней и меньшей дальности для снижения международной напряженности. Стороны подписали Договор о ликвидации РСМД. Имеющиеся арсеналы подлежали ликвидации. С 1988 по 1991 годы страны уничтожили в общей сложности 2692 ракеты средней и меньшей дальности. После распада Советского Союза к договору присоединились Украина, Казахстан и Белоруссия. В 2018 году США обвинили Россию в нарушении обязательств из-за производства крылатых ракет 9М729 дальностью более 500 километров, год спустя американцы вышли из Договора РСМД. В 2019 году президент Владимир Путин подписал закон о приостановке действия документа. В 2024 году Соединенные Штаты заявили о планах разместить в Германии ракеты малой и средней дальности, а также о разработке гиперзвукового оружия. В ответ на это Россия заявила о создании ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

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У каких стран ракеты средней дальности стоят на вооружении сейчас В первую очередь ракеты средней дальности стоят на вооружении у Соединенных Штатов, рассказал 360.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. «У них это тот же ATACMS, это, конечно же, „Томагавки“. И у них есть еще одна перспективная ракета, которую они дорабатывают. Есть совместная франко-английская ракета средней дальности, крылатая ракета Storm Shadow. У французов SCALP», — перечислил эксперт. В Германии есть ракета средней дальности, которая еще не применялась в боевых условиях. Речь идет о Taurus дальностью порядка 500 километров. Свои РСД есть у Украины: «Нептун», «Гром-2» и советская «Точка-У».

У французов есть такие ракеты еще и на подводных лодках. Конечно же, есть они у Китая, несомненно, включая гиперзвук. Василий Дандыкин военный эксперт

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В России есть крылатые и баллистические ракеты дальностью до 5,5 тысячи километров. В числе отечественных гиперзвуковых ракет — «Циркон» и «Кинжал». «Теперь мы знаем „Орешник“ — это ракета с гиперзвуковыми блоками, которая может лететь тоже до пяти с лишним тысяч километров. Целый спектр ракет у нас есть еще и советского производства. Одна из них — это ракета „Оникс“. Она стоит на вооружении Береговых комплексов и флота. И комплекс „Искандер“ — у нее скорость до пяти Махов», — рассказал специалист. Чем опасны и на что способны БРСД БРСД следуют по баллистической траектории — боеприпас поднимается на максимальную высоту, с которой пикирует на цель. Чем быстрее движется боевая часть, тем сложнее ее сбить даже современными версиями систем ПВО. «Баллистические ракеты средней дальности, как и крылатые ракеты средней дальности, способны на поражение любых объектов на дальности до 5,5 тысячи километров. В этом заключается опасность», — объяснил Виктор Литовкин.

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БРСД «Орешник»: история и характеристики новейшей ракеты России «Орешник» относят к тому же типу, к которому относилась советская РСД-10 «Пионер». «Орешник» поставили на серийное производство 28 ноября 2024 года, о чем сообщил Владимир Путин. Он также озвучил характеристики ракеты, напомнил Василий Дандыкин. По словам специалиста, «Орешник» имеет следующие характеристики: дальность полета более пяти тысяч километров;

разделяемые блоки летят со скоростью 10 Махов (три километра в секунду);

может применяться как в ядерном снаряжении, так и в обычном;

температура боеприпаса достигает трех тысяч градусов, делая его способным «прожечь» многоквартирный дом;

ракету невозможно сбить существующими системами ПВО. Западные эксперты признали способность «Орешника» уничтожить Европу. Специалисты рассмотрели запуск этой ракеты как первый выстрел в новой гонке вооружений.