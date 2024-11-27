Перехватить невозможно. Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»

Мощность новейшей российской ракеты «Орешник» в ядерном исполнении сравнима с ударом 45 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Такое сравнение привел Telegram-канал сайта «Объясняем.рф» .

Максимальная дальность поражения «Орешником» оценивалась в 5500 километров. Скорость снаряда достигает 10 Махов, или 12 300 километров в час. Вес боевой части достигает полутора тонн.

Кроме того, добавили авторы материала, сбить «Орешник» гипотетически возможно лишь на начальной стадии полета, поэтому пуски производятся с полигона Капустный Яр, расположенном в глубине России.

К намеченной цели боевые блоки ракеты подлетают на максимальной скорости — перехват «Орешника» на финальной стадии невозможен.

«В ядерном исполнении „Орешник“ может доставить заряды мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — резюмировали авторы статьи.

Президент Владимир Путин 21 ноября объявил о том, что Россия провела испытания новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что эта ракета изменит ход украинского конфликта.