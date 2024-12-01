Западные аналитики признали способность российских ракет уничтожить Европу

Российская ракета «Орешник» представляет собой разрушительную угрозу для Европы даже в неядерном оснащении. Газета The Washington Post в своем материале собрала мнения экспертов о новом оружии из РФ.

По словам издания, западные эксперты рассматривают запуск этой ракеты как первый выстрел в новой гонке вооружений, которая может растянуться на десятилетия.

По оценке аналитиков, использование БРСД «Орешник» стало яркой и понятной демонстрацией того, что Россия решительно настроена одержать победу на Украине.

«При помощи лишь небольшого числа ракет „Орешник“, оснащенных обычным вооружением, Россия может уничтожить военные цели на большей части территории Европы. Ядерный потенциал этого оружия представляет из себя гораздо более серьезную угрозу», — предостерег европейских политиков, которые несерьезно отнеслись к сообщению президента России Владимира Путина, аналитик по вопросам безопасности Деккер Эвелет.

Ранее в Италии рассказали, почему «Орешник» особенно опасен для Украины. Дело в том, что российским военным хорошо известно расположение всех объектов в стране.